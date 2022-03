Die Kyritzer Skatspieler „Reizende Buben“ eröffnen die Landesliga-Saison

Kyritz

In der Coronazeit war es still geworden um die „Reizenden Buben“ von Kyritz. „Aber wir sind noch da“, sagt der ehemalige Vorsitzende des Kyritzer Skatclubs Hans-Jürgen Frahm. Er hat das Zepter abgegeben, bleibt dem Club erhalten, als Spieler und Ratgeber für den Vorstand. Frahms Aufgaben übernimmt Ralf Messow, der auch schon sehr lange Clubmitglied ist und bereits im Vorstand mitarbeitete.

Versammlung war auch Saisonauftakt der „Reizenden Buben“ aus Kyritz

Frahm hatte den Vorsitz mehr als zehn Jahre inne. Aus gesundheitlichen Gründen müsse er sich aber jetzt zurückziehen, hatte er den Mitgliedern mitgeteilt. Die Jahreshauptversammlung, bei der das geschah, war gleichzeitig der Saisonauftakt für die „Reizenden Buben“. Dabei wurde nicht nur der Vorstand neu gewählt. Es gab auch Termine zu besprechen.

Kyritzer Skatspieler verloren keine Mitglieder in der Coronazeit

Neben Messow arbeiten Mario Weber als Kassierer und Hans-Georg Weber als Beisitzer im Vorstand des Skatclubs mit. Sie alle sind froh, dass ihnen die Coronazeit mitgliedertechnisch nicht so viel anhaben konnte. „Eigentlich nichts“, wie Frahm sagt. „Wir haben nicht ein Mitglied verloren“, fügt er an. 13 Mitstreiter gibt es aktuell. „Und dann haben wir noch ständige Gäste – etwa fünf bis sechs Leute – die einfach nur spielen wollen ohne Mitgliedschaft und Mannschaftsbetrieb“, so Frahm. Der Altersdurchschnitt ist hoch. „Aber drei jüngere Spieler ziehen ihn etwas runter“, so Frahm. Dennoch bleibe die Nachwuchsgewinnung ein eher schwieriges Thema.

Kein Turnier, kein Training in Kyritz

Ansonsten hat auch den Kyritzer Skatspielern die Pandemie in den vergangenen zwei Jahren das Leben schwer gemacht. Turniere gab es nicht. Treffen wurden abgesagt. Trainingsabende fielen aus. Im vergangenen Jahr wurde der Skatclub außerdem 30 Jahre alt. Die große Feier blieb aus – wegen Corona – wird aber nachgeholt. Die lange Zeit ohne Spielpraxis habe sich auf die Spielqualität ausgewirkt, sagen die Buben. Die Alternativen am Computer seien kein Ersatz für Präsenzspiele. Die Skatspieler wollen ihren Gegnern in die Augen schauen.

Kyritzer Skatspieler haben zwei Teams in der Landesliga

Umso erfreuter sind sie, dass es nun wieder weiter geht. Die „Reizenden Buben“ starten in diesem Jahr mit zwei Mannschaften in der Landesliga. Im April ist der erste Ligacup. Es ist die zweithöchste Spielklasse.

Die Trainingsabende finden nach wie vor jeden 1. und 3. Freitag (18.30 Uhr) und am darauffolgenden Dienstag (18 Uhr), wenn es um den Jackpot geht, statt. Treffpunkt ist Bluhms Hotel in Kyritz am Markt. Mitstreiter sind herzlich willkommen.

Von Sandra Bels