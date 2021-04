Die Stadt Kyritz sucht Wahlhelfer

Kyritz

Die Stadt Kyritz sucht für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, Wahlhelfer. An dem Tag müssen sechs Wahllokale im Stadtgebiet von Kyritz, acht Wahllokale in den Ortsteilen und aufgrund des zu erwartenden hohen Anteils an Briefwählern auch drei Briefwahllokale mit Wahlhelfern besetzt werden.

Die Wahlbehörde der Stadt ruft deshalb bereits jetzt dazu auf, sich als freiwillige Wahlhelferin und Wahlhelfer zu melden. „Als Mitglied des Wahlvorstandes haben Sie die Gelegenheit, Demokratie hautnah zu erleben und dabei neue Menschen kennenzulernen oder bekannte Gesichter wieder zu treffen!“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt. Außerdem genießen Wahlhelfer unabhängig von ihrem Alter eine höhere Priorität für die Corona-Schutzimpfung.

Die Wahllokale sind am Sonntag, 26. September, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Mitarbeit in einem Wahlvorstand zahlt die Stadt Kyritz ein „Erfrischungsgeld“.

Soweit es die Gegebenheiten zulassen, wird es für die Freiwilligen vorab eine Infoveranstaltung an (die Teilnahme ist freiwillig), in der die einzelnen Aufgaben erläutert werden und offene Fragen geklärt werden können. Den Termin für diese Veranstaltung und der Veranstaltungsort werde rechtzeitig mitgeteilt, informierte die Stadtverwaltung.

Wohnsitz in Kyritz oder seinen Ortsteilen ist Voraussetzung

Wahlhelfer beziehungsweise Wahlhelferin kann sein, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und in Kyritz beziehungsweise in den Ortsteilen seinen ersten Wohnsitz hat. Zu den Aufgaben zählen: Wahlbenachrichtigungen und gegebenenfalls Ausweise der Wahlberechtigten überprüfen, Wahlberechtigung mithilfe des Wählerverzeichnisses kontrollieren, Ausgabe des Stimmzettels, Beaufsichtigung der Wahlkabinen und der Wahlurne, Eintragung des Stimmabgabenvermerks in das Wählerverzeichnis, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs und der Stimmabgabe, Führen einer Niederschrift und das Wahlergebnis feststellen

Wer Interesse hat, meldet sich bitte schnellstmöglich in der Stadtverwaltung bei Stephanie Pauly unter 033971/8 52 87 oder Daniela Bading unter 033971/8 52 83 oder per E-Mail an wahlleiter@kyritz.de.

Von MAZonline