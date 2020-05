Die Strandbäder in Kyritz und Wusterhausen öffnen Pfingstsamstag

Wusterhausen/Kyritz

Wasserratten freut euch. Die Freibadsaison kann beginnen. Wusterhausens Bürgermeister Philipp Schulz hat am Donnerstag den offiziellen Startschuss gegeben. Erster Badetag im Freibad Wusterhausen ist der morgige Sonnabend.

Nur ein paar kleine Vorbereitungen haben Schwimmmeister Jörg Bohnsack und sein Team noch zu tätigen. So müssen zum Beispiel Hinweisschilder aufgestellt werden. Sie erinnern die Badegäste an den notwendigen Abstand und die Vermeidung von Engstellen beim Gehen. „Die Schilder bekommen wir von der deutschen Gesellschaft für das Badewesen“, sagte Schulz.

225 Personen in Wusterhausen möglich

Er erklärte kurz das Hygienekonzept für das Freibad. Neben den Hinweisschildern stehen auch Spender mit Desinfektionsmittel bereit. Auf den Liegeflächen, die 3375 Quadratmeter groß sind, können sich maximal 225 Personen aufhalten. Jeder von ihnen hat dann 15 Quadratmeter Platz. „Wir werden die Badegäste zählen“, sagt Philipp Schulz.

Die Umkleidekabinen und Duschen bleiben geschlossen. Die Toiletten dürfen hingegen benutzt werden. Der Imbiss ist geöffnet. Bargeldlosen bezahlen ist jedoch nicht möglich.

Besucher müssen Daten hinterlassen

Für fragwürdig und etwas realitätsfern hält Schulz indes die Vorgabe, dass von jedem Badegast Name, Adresse und Telefonnummer erfasst werden müssen. „Wir sind hier unter freiem Himmel“, sagt er. Und viele Badegäste würden schon allein wegen der unterschiedlichen Besuchszeiten gar nicht miteinander in Kontakt kommen.

Steganlage in Wusterhausen ist neu

„Wir sollten auch ein bisschen auf die Eigenverantwortung der Badegäste und das Fingerspitzengefühl des Personals setzen“, so Schulz. Er freut sich darüber, dass zum Start der Badesaison die Steganlage fertig ist. Statt einem Holzboden wurden ab Im April wurden die alten witterungsanfälligen Holzbretter gegen Bohlen aus Kunststoff ausgetauscht. Der ist länger haltbar und vor allem leichter zu pflegen und zu warten als der alte Stegbelag. Der Bürgermeister findet: „Das Strandbad hat damit an Attraktivität gewonnen und wirkt noch einladender als bisher.“

Gemeinde bekam Fördermittel

Die Arbeiten wurden im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) von Bund und Land mitfinanziert. Die Gemeinde Wustehausen erhielt 75 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten, macht in Summe 121 404,99 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde betrug so nur noch knapp 40 500 Euro. „Budget und Zeitplan wurden eingehalten. Nur Corona verhinderte die rechtzeitige Eröffnung des Bades“, so Schulz. Er versprach, dass die Gemeinde auch weiterhin in das Strandbad als Einrichtung der kommunalen Daseinsvorsorge investiert.

Im Kyritzer Strandbad werden noch Schilder aufgebaut. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Strandbad startet auch am Samstag

Auch im Kyritzer Strandbad fällt der Startschuss für die Badesaison am Sonnabend. Die Mitarbeiter des Strandbades und der Wohnungsbaugesellschaft bereiten gerade alles dafür vor. Hinweisschilder werden aufgebaut. Laufrichtungen auf den Boden geklebt. „Unsere Liegefläche erlaubt maximal 150 Badegäste“, sagt die Geschäftsführerin der Wohnungsbaugesellschaft, Gabriele Schuster. An warmen Tagen wurden bisher in normalen Zeiten aber auch meist nicht mehr Badegäste gezählt. Bälle zum Spielen werden erst einmal nicht ausgegeben. „Wir müssen zunächst schauen, wie alles funktioniert“, sagt Gabriele Schuster und bittet alle Gäste dringend darum, die Abstandsregelung einzuhalten.

