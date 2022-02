Kyritz/Berlin

Es war ihre Tochter, die sie zu dem Buch animierte. „Mama, mach doch mal ein Freundebuch, das ich allein ausfüllen kann“, sagte Greta, als Sarah Settgast mit ihr zusammen mal wieder in ein solches Buch schrieb. „Es gab Zeiten, da saßen wir jeden Abend“, erzählt die Kinderbuchautorin. Und so machte sie sich an die Arbeit.

Vom Entwurf bis zum Druck dauerte es etwa ein Jahr. Alle Seiten sind handgeschrieben und von Sarah Settgast liebevoll gestaltet. „Für das Malen habe ich ein paar Monate gebraucht“, erzählt sie. Jede Seite wurde einzeln angelegt. „Ich wollte keine gleichen Seiten. Es sollte nicht, wie ein fertiges Album aussehen“, sagt sie. Eine Mischung aus Poesiealbum und Freundebuch war in ihrem Kopf.

Eine persönliche Widmung der Autorin Sarah Settgast führt in das Buch der Freundschaft ein – selbstverständlich handgeschrieben. Quelle: Sarah Settgast

Papiermangel verzögerte den Druck in Berlin

Das Buch der Freundschaft sollte eigentlich schon zu Weihnachten erscheinen, aber der weltweite Papiermangel machte Sarah Settgast einen Strich durch die Rechnung. „Wir mussten deshalb ein halbes Jahr schieben“, sagt sie. Das Papier, auf dem die Buchseiten gedruckt sind, ist ein Spezialpapier aus Italien und heißt Fedrigoni. Es wird nachhaltig produziert und ist chlorfrei. „Und man kann sehr gut darauf malen“, sagt Sarah Settgast. Sie wollte unbedingt darauf warten und kein anderes nehmen.

Sarah Settgast wollte mit der Veröffentlichung bis Ostern warten

Als das Buch fertig war, wollte die Autorin mit der Vorstellung bis Ostern warten. Doch dann kam die Anfrage vom RBB für die Vorabend-Sendung „Studio 3“, in der Prominente und Menschen mit starken und positiven Geschichten aus Brandenburg und Berlin zu Wort kommen. Sarah Settgast, die in Kyritz geboren wurde und in Berlin lebt, und neben ihrer künstlerischen Tätigkeit auch als Brillendesignerin und Model tätig ist, nahm die Einladung in die Sendung gern an.

„Das war für mich auch der Anlass, das Buch doch früher herauszubringen und gleich im Fernsehen vorzustellen“, sagt die Autorin. Die Sendung wurde am 31. Januar ausgestrahlt und präsentierte nicht nur das Buch, sondern gab auch einen kleinen Einblick in das Leben von Sarah Settgast.

So sieht das Buch der Freundschaft ausgefüllt aus. Quelle: Sarah Settgast

Vorstellung im Sommer in der Kyritzer Bibliothek

Sie plant, das Buch im Sommer auch in der Kyritzer Bibliothek vorzustellen. In ihrer zweiten Heimat präsentierte sie auch schon ihre anderen Kinderbücher, wie „Das Mädchen und die kleine Wolke“ und das Wetterbuch. „Ich möchte bei der Vorstellung auch mit den Kindern malen und basteln“, sagt Sarah Settgast. Denn das ist es, was das Buch ausmacht. „Jeder kann es ausfüllen, egal wie alt, egal ob er lesen und schreiben kann“, so die Autorin. Von ihren eigenen Kinder weiß sie, wie gerne besonders kleine Leute kreativ sind und wünscht sich genau das für ihr Buch. „Malt, klebt, bastelt und gestaltet die Seiten wie ihr wollt“, empfiehlt sie allen, die das Buch kaufen oder geschenkt bekommen. „Es gibt so viele Möglichkeiten, kreativ zu werden“, fügt sie an. „Alles ist erlaubt.“

Das Buch der Freundschaft entstand in Berlin

42 Freunde finden einen Platz im Buch der Freundschaft. Es hat 96 Seiten. Die letzten Seiten sind ein Geburtstagskalender und haben Platz zum Eintragen von Adressen. Das Buch wurde komplett in Berlin produziert. 500 Exemplare gibt es handsigniert von der Autorin in ihrem Onlineshop „Deutsche Pappebuchgesellschaft“. Das Cover ist aus Pappe. „So kann man sich beim Ausfüllen auch gemütlich irgendwo hin setzen oder ins Bett legen, ohne dass etwas knickt“, ist Sarah Settgast überzeugt. Ihre Lieblingskategorie ist: „Wie siehst du nach dem Schlafen aus?“ Wenn sie sieht, was ihre Schwester dort gemalt hat, muss sie immer gleich lachen.

Sarahs Lieblingskategorie im Buch der Freundschaft: So sehe ich nach dem Schlafen aus. Quelle: Sarah Settgast

Hula-Geister spielen die Hauptrolle im neuen Buch der gebürtigen Kyritzerin

Ihre Schwester war es auch, die sie zum neuen Buch animierte, das im Mai herauskommen soll. Es ist ein Pappbuch über Hula-Geister. Nora hatte als Kind immer Angst im Dunklen. „Deshalb bemalte sie die Wand unter dem Bett mit Hula-Geistern, die sie beschützt haben“, erzählt Sarah Settgast. Diesen Hula-Geistern widmet sie jetzt ein Entdeckerbuch. Fragen wie: Wo leben sie? Was machen sie? werden darin beantwortet.

Das Buch ist eine Anleitung zum Umgang mit Hula-Geistern. „Ich habe in den vergangenen Wochen so viele Hula-Geister gemalt“, erzählt die Autorin. Und sie hat auch einen solchen Geist als Tattoo. „Sie passen auf Kinder auf und nehmen ihnen die Angst vor der Dunkelheit“, sagt sie.

Sarah Settgast hat ein weiteres Projekt mit Rolf Zuckowski

Und mit Kindern hat auch ein weiteres Projekt zu tun, zu dem sie aber noch nicht so viel verraten kann. Dabei setzt Sarah Settgast die Zusammenarbeit mit dem Musiker Rolf Zuckowski fort. Beide haben bereits ein Buch zusammen aufgelegt. Es heißt „Rolfs Liedergeheimnisse“. Sarah Settgast illustrierte dafür Zuckowskis Texte. Im neuen Buch soll es natürlich auch wieder um Lieder gehen. Und es soll noch in diesem Jahr herauskommen.

Von Sandra Bels