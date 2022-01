Kyritz

Die Corona-Pandemie ließ auch in ihrem zweiten Jahr die Feuerwehrleute kaum Aufatmen. Im Gegenteil: Die Situation belastete alle Wehren rund um Kyritz aufs Neue. Es gab weniger Dienst- oder Kameradschaftsabende als sonst. Zu guter Letzt musste selbst das nahezu durchgeimpfte Personal noch zu Coronatests antreten, wenn es an Ausbildungen teilnehmen wollte.

Wenn Einsatzmeldungen eintrafen und Sirenen ertönten, standen im Altkreis Kyritz die Freiwilligen 2021 trotzdem wieder überall zur Stelle. Was sie am Einsatzort wirklich erwartete, war stets die große Unbekannte.

Zu den dramatischsten Einsätzen gehörten Brände, aber auch Unfälle, bei denen Menschen starben.

Drama 1: Im Dorf Ganz stirbt ein Familienvater

In Kyritz hatten sie in der ersten Jahreshälfte mehrfach damit zu tun. Tragischer Höhepunkt: Anfang Mai eilten Feuerwehrleute aus Drewen, Teetz und Kyritz sowie aus den Nachbarorten Heiligengrabe und Königsberg in den Kyritzer Ortsteil Ganz. Dort wurde ein 39-jähriger mehrfacher Familienvater zwischen Traktor und Schrotmahlwerk von einer Zapfwelle erfasst.

Die Helfer konnten nichts machen. Der Mann war tot. Den Hinterbliebenen wurde große Anteilnahme entgegengebracht. Mit Spenden wurde geholfen, so weit es ging.

Drama 2: Rehfelder Familie verliert alles

So war es im Januar auch bei einem Wohnhausbrand in Rehfeld. Die Bewohner verloren alles. Für sie startete eine Spendeninitiative wie auch für den Bewohner eines Bungalows in der Kyritzer Waldkolonie, der im selben Monat niederbrannte.

Drama 3: Brand in Tramnitz

Ende Januar gab es noch einen weiteren Wohnhausbrand, diesmal im Dorf Tramnitz, einer Nachbargemeinde Wusterhausens. Auch hier stand die Gemeinde mit Hilfsangeboten bereit.

Drama 4: Feuer in Demerthin

In der Gemeinde Gumtow blieben sie ebenso nicht von einem Feuer verschont, bei dem Menschen das Dach überm Kopf verloren. So geschehen Anfang Juli in Demerthin. Auch für diese Betroffenen schloss sich eine Spendenaktion an.

Drama 5: Tagelanger Einsatz in Bartschendorf

Ein Feuer noch größeren Ausmaßes wütete wiederum zum Jahresbeginn in Bartschendorf. Der Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle und aufflammende Glutnester hielten die Feuerwehrleute aus dem Neustädter Amtsgebiet, allen voran die Dreetzer und Giesenhorster, tagelang in Atem.

Drama 6: Brandstiftungen rund um Wusterhausens Seestraße

In der Gemeinde Wusterhausen ging derweil ein Brandstifter um wie schon 2020. So brannte es erneut auffällig oft in Seenähe zwischen Wusterhausen und Bantikow. Höhepunkt war im Mai der Brand eines Carports samt Boot und Ferienhaus. Danach schien die Brandserie zu enden.

Drama 7: Wohnmobil futsch, Feuerwehrmann tatverdächtig

In Kyritz bekamen sie es im September ebenso mit einem Brandstifter zu tun. Unter anderem wollte er ein Auto in Brand setzen. Ein von zwei Familien gemeinsam genutztes und mit vielen Erinnerungen verbundenes Wohnmobil ging in Flammen auf. Zu allem Unglück war mal wieder ein – zumindest angehender – Feuerwehrmann aus der Stadt tatverdächtig.

Drama 8: Vandalismus in Neustadt

Ein anderer, weniger dramatischer, dafür umso ärgerlicher Fall sorgte in Neustadt für Unmut: An der Feuerwache wurde in einem Holzpavillon permanent regelrecht randaliert. Müll und Glasscherben vor der Einfahrt ließen die Feuerwehrleute handeln: Sie überwachen ihren eigentlich gemütlichen Ort fortan per Kamera.

Drama 9: Öl auf dem Fluss Jäglitz in Kyritz

Im Juni stockte Naturfreunden der Atem, als sich über die Kyritzer Jäglitz ein Ölfilm zog. Feuerwehrleute errichteten eine Sperre. Öl und Kraftstoff wurden aus dem Straßenraum nach einem Schauer in den Fluss gespült.

Drama 10: Tragischer Unfalltod nahe Brunn

2021 bekamen es die Feuerwehren erneut mit etlichen Verkehrsunfällen zu tun. Der wohl tragischste ereignete sich in der Adventszeit, als der Fahrer eines Transporters zwischen Wusterhausen und Brunn mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Sein Beifahrer starb.

Von Matthias Anke