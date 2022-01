Kyritz

Im Leben der Feuerwehrleute rund um Kyritz von Neustadt über Wusterhausen bis Gumtow gab es abseits der dramatischen Einsätze auch 2021 wieder einige Lichtblicke. Es waren tolle Momente und erfolgreiche Ereignisse, die viel Schlimmes verhinderten.

Lichtblick 1: Neue Jugendfeuerwehr in Kunow

Regelrecht Licht am Horizont zeigte sich demnach mancherorts hinsichtlich des Feuerwehrnachwuchses. So wurde im Gumtower Ort Kunow wieder eine Jugendfeuerwehr ins Leben gerufen.

Lichtblick 2: Jugend in Aktion – als Baumpaten

Junge Brandschützer machten sich in der Region auch als Baumpaten einen Namen. Jugendwehren beteiligen sich an einer landesweiten Baumpflanzaktion. Beispielsweise wurde in Neustadt im November eine Buche vor dem Freibad gepflanzt. In Drewen pflanzten sie eine Linde auf dem Hof des einstigen Gutshauses.

Lichtblick 3: Stadtrallye in Kyritz

Untereinander bewiesen die Jugendfeuerwehren der Region ihr Können wieder bei der schon traditionellen Stadtrallye. Diesmal war Kyritz der Gastgeber. Dort nahmen im August Kinder aus Wusterhausen dem Titelverteidiger Dessow den Wanderpokal ab.

Lichtblick 4: Jugendflamme in Breddin

Zudem konnten nach der Corona-Auszeit und damit erstmals seit zwei Jahren die jüngsten Feuerwehrleute des Amtes Neustadt wieder zum Test für die „Kinderflamme“ antreten. 33 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 13 Jahren traten im November in Breddin dazu an.

Lichtblick 5: Ehrungen

Einen Schritt zurück zur Normalität gab es für die Wehren im Amt Neustadt auch im Juni: Auf dem Gelände der Gehölzsammlung „Arboretum Lüttgen Dreetz“ wurden Feuerwehrleute befördert und ausgezeichnet.

Lichtblick 6: Neustart für zwei Einheiten

Im Amt Neustadt wurde zudem verkündet, dass die Sieversdorfer wieder auf dem Weg zu einer eigenständigen Einheit sind. Neue Mitglieder stehen bereit. Selbst eine Jugendwehr ist in Sicht.

Zu Jahresbeginn legten dahingehend die Bork-Lellichower vor: Anfang 2018 aus der Alarmierung herausgenommen, ließen sich überraschend neue Leute ausbilden. Sie reaktivierten die Einheit.

Lichtblick 7: Tier in Not gerettet

Auch Einsätze tierischer Art gab es im zurückliegenden Jahr wieder. Diesmal informierte im April ein Angler, das sich am Neustädter Dosse-Wall ein Eichelhäher mitsamt Angelsehne in einem Baum verfangen hatte. Eine aufwendige Rettungsaktion folgte – und glückte.

Tier in Not hieß es im Dezember auch in Kyritz. Ein Kater saß mindestens zwei Tage und zwei Nächte lang bei Minusgraden in einer Baumkrone fest. Hoch kommen Katzen bekanntlich, zurück aber nicht mehr. Kyritzer Feuerwehrleute versuchten mehrfach, den Kater trotzdem zum Abstieg zu bewegen. Doch weder mittels Steckleiter und erst recht nicht mit ihrem großen Drehleiterfahrzeug kamen sie in dem unwegsamen Gelände bis zu dem Tier. Stadtwehrführer Frank Brüggemann persönlich griff zum letzten Mittel – den Wasserschlauch. Als auch das nicht half, ruhte alle Hoffnung auf einem professionellen Baumkletterer. Er rettete den Kater.

Lichtblick 8: Neue Fahrzeuge, neues Material

Ohne entsprechende Ausrüstung ist mancher Einsatz ohnehin kaum denkbar. So gab es für einige Feuerwehren wieder neues Material. Die Kyritzer freuten sich über ein TLF 4000. Ein solches Tanklöschfahrzeug bekamen in der Gemeinde Wusterhausen auch die Dessower. Zudem wurde dort ein neuer Löschwasserspeicher gebaut, ebenso in Barsikow. Und ein für die Gemeinde neues Notstromaggregat ist jetzt bei der Wehr in Segeletz stationiert.

Lichtblick 9: Beste Übungsmöglichkeit

Weil ohne Übung die beste Technik nichts hilft, standen lehrreiche Ausbildungsstunden an – sofern sie trotz Corona möglich waren. Für mehr als 100 Atemschutzgeräteträger aus dem Landkreis gab es im Mai ein Spezialtraining in einem mobilen Brandcontainer in Kyritz. Ein im Wortsinne atemberaubendes Erlebnis.

Lichtblick 10: Neue Wehrführung

Lenkende Köpfe, Personen mit Entscheidungsgewalt dürfen nicht fehlen. Und siehe da: In Wusterhausen wurde Peter Wolter nach seiner Zeit des Amtierens zum offiziellen Wehrführer. Unterstützt wird er nun von seinen Stellvertretern Christian Busch und Roland Schröder.

