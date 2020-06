Kyritz

Mit einer gestohlenen Leiter aus einem Kleingarten in der Kyritzer Strüwestraße ist am Sonnabend in der Kyritzer Mühlenstraße eingebrochen worden. Diebe hatten sich so Zugang zu Büroräumen eines im ersten Obergeschoss befindlichen Vereins verschafft.

Dort brachen die Unbekannten die Türen auf und nahmen aus den Büroräumen des Vereins Geldkassetten mit. Die leeren Kassetten lagen später in der Strüwestraße. Die Schadenshöhe ist laut Angaben der Polizei noch unklar.

Wer etwas gesehen hat, was mit dieser Tat zusammenhängen könnte, rufe die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter der Telefonnummer 03391/35 40 an.

Von MAZ-online