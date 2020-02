Stolpe

Von einem Firmengelände in Stolpe stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag mehrere hochwertige Werkzeuge und Maschinen. Die Motorsägen, Freischneider, Bohrmaschinen und Winkelschneider lagerten in vier Garagen, die aufgebrochen wurden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro. Ein Kriminaltechniker war im Einsatz.

Von MAZonline