Diese Hausarztpraxen im Raum Kyritz impfen gegen Corona

Kyritz

Mit dem Landesportal www.brandenburg-impft.de ist die Suche nach einem Arzt, der Corona-Schutzimpfungen anbietet, neuerdings zu einer leichteren Angelegenheit geworden als noch in den vergangenen Wochen. Denn es wurden Listen mit den teilnehmenden Praxen veröffentlicht, erstellt von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg. Sie sind nach Landkreisen sortiert. Demnach gibt es im Raum Kyritz von den Gemeinden des Amtes Neustadt wie Breddin und Zernitz über Wusterhausen bis hin nach Gumtow ein Dutzend Hausärzte, die Covid-19-Impfungen anbieten.

Dazu geschrieben steht allerdings auch: „Wichtiger Hinweis: Die Impfstoffmenge für Erstimpfungen ist stark begrenzt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn die Praxen Ihnen aktuell keinen Impftermin anbieten können.“

Manche Patienten nehmen weite Wege in Kauf

In der Praxis von Manfred Mießner in Breddin beispielsweise herrscht längst Routine. Seit März beteiligt sich der Mediziner am Impfprogramm. Gerade bei den Risikogruppen in der Region, so seine Erfahrung, sei der Fortschritt inzwischen gut. Trotzdem lasse die Nachfrage nicht nach. Bis aus Havelberg kämen die Patienten zum Impfen nach Breddin.

Auch Mießner schätzt ein: „Vom Impfstoff könnte es mehr geben.“ In Breddin stehen BionTech und Astra-Zeneca zur Verfügung. Ein bis zwei Dutzend Patienten pro Woche könne er immunisieren – nach Terminvergabe. Immerhin: „Das läuft ganz gut.“ Bisher habe er noch keinen Impfstoff wegwerfen müssen. „Die Termine werden auch wirklich eingehalten. Ich freue mich über die Einsicht der Leute.“ Wenn jemand absagen müsse, möge er das so rechtzeitig tun, dass der Termin an jemanden anderen vergeben werden kann.

Adressen und Kontaktdaten der impfenden Hausärzte Neustadt, Kirchplatz 9, Fabian Reimer, 033970/13401 Zernitz-Lohm, Dorfstraße 60, Gerd Kittel, 033973/50211 Dreetz, Schulstraße 17, Corina Haufe, 033970/85590 Breddin, Kyritzer Straße 17, Manfred Mießner, 033972/208455 Kyritz: Perleberger Straße 29 Claudia Hörnlein, 033971/ 57214; Straße der Jugend 5 MVZ KMG Gesundheitszentrum Alexander Berkholz, 033971/60 41 12; Marktplatz 7, J. Kannenberg/ K. Knieknecht-Kannenberg, 033971/ 320830; Perleberger Straße 12 A, Edda Rinno/Anja Schaeper, 033971/ 8880; Maxim-Gorki-Straße 17, Heidi Seifert, 033971/72123; Mühlenstraße 2, Reinhard Beckmann, 033971/604290 Wusterhausen: Birkenweg 12, Praxis Blaschke, 033979/ 14219; Burgwall 32, Andreas Feldmann, 033979/14293; Bahnhofstraße 26, Lutz Kuball, 033979/14261 Gumtow: Grüner Weg 3, Stephan Salditt, 033977/80212

Von Matthias Anke und Alexander Beckmann