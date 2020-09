Digitalpaket: Tablets und Laptops für 130 Schüler an zwei Kyritzer Schulen

Kyritz

Die Goethe-Grundschule und die Carl-Diercke-Schule in Kyritz bekommen insgesamt 130 mobile Endgeräte wie Laptops, Tablets oder Notebooks. 80 gehen an die Grundschule, der Rest an die weiterführende Schule. „Welche Geräte gekauft werden, das entscheidet die jeweilige Schule“, sagt Veronika Lausch. Amtsleiterin für den Bereich Bildung im Kyritzer Rathaus.

100 000 Euro für die Tablets

Die Stadtverordneten hatten bei ihrer Sitzung den Beschluss einer außerplanmäßigen Ausgabe auf der Tagesordnung. Dabei ging es um die 100.841 Euro für die mobilen Endgeräte. Die Stadt hatte dafür am 28. August beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg vorsorglich einen Förderantrag gestellt und bewilligt bekommen. Die Ausschreibung für die Tablets und Laptops erfolgt laut Veronika Lausch zusammen mit den Kleeblattkommunen.

Leihgeräte für die Arbeit zu Hause

Die Geräte, die mit dem Fördergeld gekauft werden, sollen von den Schülern mit nach Hause genommen werden. Während des Lockdowns hatte sich auch in Kyritz gezeigt, dass nicht alle Schüler in der Lage waren, mit mobilen Endgeräten zum Beispiel auf die Schul-Cloud oder andere digitale Lernmittel zurückzugreifen. Es soll aber auch künftig so sein, dass einem möglichst großen Anteil an Schülern digitaler Unterricht zu Hause angeboten werden kann. Damit es dabei nicht zu sozialen Ungerechtigkeiten kommt, wurde der Förderantrag gestellt.

Eltern schließen einen Vertrag mit der Schule

Die mobilen Endgeräte sind Leihgeräte für die von der Schule ein Vertrag mit den Eltern abgeschlossen wird. „Es gibt bereits Empfehlungen vom Land, wie dieser Vertrag aussehen soll“, sagt Veronika Lausch. Etwas Schriftliches liege ihr dazu aber noch nicht vor, ergänzt sie.

Die Geräte sollen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stehen, die von der Zuzahlung zu Lernmitteln befreit sind. Das heißt, wer für Schulbücher nichts zuzahlen muss, hat Anspruch auf ein Tablet oder ein anderes mobiles Endgerät. Smartphones werden laut Veronika Lausch aber nicht gefördert.

EDV arbeitet mit Hochdruck am WLAN

Der Schulleiter der Grundschule Holger Wichert hatte zum Beispiel in der Linksfraktion der Stadtverordnetenversammlung angemerkt, dass er sich über die zusätzlichen Geräte zwar freue, aber dennoch nur in zwei Räumen der Schule WLAN hat. Auch in Fachausschüssen wurde das Problem bereits angesprochen. Veronika Lausch sagt dazu: „Das EDV-Team arbeitet mit Hochdruck daran, WLAN in der gesamten Goethe-Schule zur Verfügung zu stellen.“ Das werde aber noch ein bisschen dauern. Die Amtsleiterin ist sich sicher, dass die Laptops, Notebooks oder Tablets auch nicht eher da sein werden.

Gefördert werden pro Gerät einschließlich der Inbetriebnahme sowie des für den Einsatz erforderlichen Zubehörs 775,70 Euro. Die Stadtverordneten mussten darüber befinden, weil die Auszahlung der 100 000 Euro die vorgegebenen Wertgrenze übersteigt.

Von Sandra Bels