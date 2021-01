Kyritz

Seit Corona das private und öffentliche Leben in Deutschland umgekrempelt hat, ist auch in den Schulen an Unterricht in gewohnter Weise nicht mehr zu denken.

Die Einrichtungen müssen sich den Gegebenheiten anpassen, was vor allem Unterricht auf Distanz bedeutet. Ausgenommen sind derzeit die Abschlussklassen.

Abschlussklassen müssen in Präsenzunterricht

In der durchgehend dreizügigen Diercke-Schule sind die Schüler der Klassen 7 bis 9 zu Hause und lernen im sogenannten Distanzunterricht. Nur die drei 10. Klassen werden vor Ort unterrichtet. So will es das Bildungsministerium.

Bei einem stetig steigenden Inzidenzwert von inzwischen weit über 400 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin eine bedenkliche Entscheidung, die bei so manchem Lehrer für Kopfschütteln sorgt.

Unterricht vor Ort ist nicht unumstritten

An der Gefahrenlage ändert da auch die Aufteilung der zehnten Klassen in zwei Gruppen nicht sonderlich viel. Auch dann hat ein Lehrer stundenlang bis zu 15 Schüler im Klassenraum vor sich sitzen, während man sich draußen nur noch mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstandes treffen darf.

Die Webcam ist unentbehrlich für den Fernunterricht. Quelle: André Reichel

„Ganz wohl ist uns nicht dabei, aber wir müssen da durch, es ist eine Entscheidung von oben“, so Annett Bendick. Die stellvertretende Schulleiterin ist täglich in der Schule. Sie unterrichtet dort selbst Schüler der 10. Klasse und der Jahrgangsstufe 8 im Distanzunterricht. Dafür setzt sie sich in ihren Raum im Erdgeschoss, gleich neben dem Sekretariat.

Für den Distanzunterricht muss die Technik funktionieren

Bevor die Unterrichtsstunde beginnen kann, prüft sie die Technik. Schließlich muss das Mikrofon tadellos funktionieren, damit sie von allen Schülern verstanden wird. Wenn auch die externe Kamera ihren Dienst versieht und die Internetleitung steht, kann es losgehen.

Freitags zum Beispiel ist die Klasse 8 C mit Englisch dran, so wie es im normalen Stundenplan steht. Nach und nach melden sich die Schüler im System an.

Lehrerin (l.) und Schülerin bei Distanzunterricht. Quelle: André Reichel

Von insgesamt 25 können aber fünf an diesem Tag nicht teilnehmen, sie haben Probleme mit ihrem Mikrofon. „Wenn wir uns nicht verständigen können, macht der Unterricht am Computer natürlich nicht viel Sinn“, sagt Annett Bendick.

Technische Probleme wie dieses sind keine Einzelfälle. Das soll sich im Laufe dieser Englischstunde noch zeigen.

Einige zu Wochenbeginn gestellte Aufgaben werden nun von Annett Bendick von jedem einzelnen Schüler abgefragt. Für andere Augabenstellungen gibt es festgelegte Abgabetermine.

Etliche Orte haben schlechte Internetverbindung

Schon gibt es die nächsten Probleme mit der Technik. Damit das System der Schul-Cloud nicht gänzlich schlapp macht, müssen die Schüler kurzzeitig ihre Kameras an ihren Rechnern ausschalten. So etwas kommt immer wieder mal vor. „Das macht uns das Arbeiten natürlich nicht einfacher“, meint Annett Bendick.

Ein Teil der Fenster sind dunkel – nur die Abschlussklassen sind in der Carl-Diercke-Schule Kyritz präsent. Quelle: André Reichel

Jedoch betont sie, dass die Cloud im Vergleich zum Frühling vergangenen Jahres inzwischen stabiler arbeitet, seit mehr Server zugeschaltet sind. Doch was nützt das, wenn manch ein Schüler in seinem Heimatort keine anständige Internetverbindung hat. „Schüler aus Sieversdorf sind zum Beispiel hierbei außen vor und es gibt noch mehr Orte“, beklagt die Pädagogin.

Vielen Schülern fehlt zu Hause die Technik

Ein weiteres Problem ist, dass längst nicht jeder Schüler über ein geeignetes Endgerät verfügt. „Von den 300 Schülern unserer Schule betrifft das etwa 130“, so Annett Bendick.

Trotz aller Widrigkeiten betrachtet die stellvertretende Schulleiterin in der aktuellen Situation das Distanzlernen mit Videoschaltung als die beste Alternative zum regulären Normalunterricht. „Wir sehen uns und können sofort mögliche Probleme angehen und Fragen beantworten“, sagt Annett Bendick.

Als sie die Klasse auffordert, gemeinsam einen Text zu lesen, bricht schließlich alles zusammen und die Stunde am Computer ist vorzeitigbeendet.

Doch für Annette Bendick ist die Sache längst nicht vorbei. Sie nimmt zu jedem Schüler persönlich Kontakt auf, gibt neue Aufgaben auf und kontrolliert die abgelieferten Leistungen. So handhaben es auch die anderen Lehrer, die zu Hause den Distanzunterricht ableisten.

Doppelbelastung für die Lehrer

Von insgesamt 32 Lehrern der Diercke-Schule arbeiten zur Zeit 17 ausschließlich so. Was niemand weiß, es ist im Vergleich zum regulären Unterricht doppelte und dreifache Arbeit, besonders für jene Lehrer, die zusätzlich auch noch Stunden im Präsenzunterricht geben.

„Es muss alles ganz anders vorbereitet werden und auch die Nachbereitung ist noch zu erledigen“, erzählt Annett Bendick. So muss bei der Aufgabenstellung besondere Sorgfalt im Spiel sein, denn diese müssen so formuliert werden, dass sie auch von den schwächeren Schülern gut verstanden werden. „Im Unterricht könnten wir gleich reagieren“, sagt sie.

Heimunterricht in Coronazeiten in der Carl-Diercke-Schule Kyritz – die Lehrerin mit Headset. Quelle: André Reichel

Schulleiterin Christine Kruschel weiß, was ihre Kollegen derzeit leisten und auf sich nehmen, besondres jene, die ausschließlich im Präsenzunterricht sind. „Es bleibt zu hoffen, dass sich kein Schüler und kein Lehrer mit Corona ansteckt“, sagt sie.

Hierbei ist Optimismus gefragt, denn es ist ein offenes Geheimnis, dass sich viele Schüler zwar im Unterricht an alle Coronaregeln halten, nach der Schule aber nicht mehr oder nur noch teilweise. Brandenburg hat die drittstärkste Inzidenzzahl in ganz Deutschland.

Von André Reichel