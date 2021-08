Zernitz-Lohm

Es hat sich herumgesprochen: Das Fernsehen kommt! Die Leute vom Heimatjournal des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) drehen dieser Tage in der Gemeinde Zernitz-Lohm. Einige Zernitzer kennen das, war doch kürzlich erst der „Landschleicher“ bei ihnen, wie vor Jahren auch schon in so manchem anderen Dorf der Region, in Kunow und Bantikow beispielsweise.

Wie das ist, seinen Ort nicht nur in der lokalen Zeitung, sondern auch mal im Fernsehen wiederzuerkennen, wissen also bereits viele aus der Kyritzer Gegend. Zuletzt häuften sich die RBB-Dreharbeiten dort sogar. Zufall?

Kulturgarten Sieversdorf bei „Zibb“

„Es ist aber wirklich absoluter Zufall, dass es gerade so kumuliert“, sagt der Zibb-Autor Frank Overhof. Kürzlich war er für die Sendung in Sieversdorf, um dort Thom Nowotny in seinem Kulturgarten zu besuchen. Der Beitrag wurde schon gesendet.

Aus dem Zibb-Beitrag über Thom Nowotnys Kulturgarten in Sieversdorf. Quelle: Screenshot Matthias Anke

Aus dem Zibb-Beitrag über Thom Nowotnys Kulturgarten in Sieversdorf. Quelle: Screenshot Matthias Anke

Als nächstes sind in wenigen Tagen zur gleichen Sendezeit Sabrina und Karsten Wolter aus Babe zu sehen, wie sie voller Vorfreude mitteilen. Sie führen ganz im Südwesten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin die bundesweit größte Angus-Rinderzucht.

MAZ-Berichte als Wegbereiter

Dabei war über den Sieversdorfer Nowotny und die Wolters aus Babe jeweils erst kurz zuvor schon in der MAZ zu lesen. Die Lokalteile werden im Sender offenbar genau studiert und taugten damit schon häufig als Ideengeber.

Von der MAZ ins Fernsehen? „Ja, das stimmt“, sagt Frank Overhof. So mancher Zeitungsbeitrag sei ihm bei der Themenfindung schon hilfreich gewesen. Oft gibt es Hinweise aber auch von anderen Seiten, oder Interessante Leute melden sich sogar selbst. Oder man kennt sich von früheren Dreharbeiten. „Morgen bin ich zum Beispiel in der Filmtierschule. Das ist zufällig also schon wieder Sieversdorf“, sagt Overhof mit Blick auf diesen Freitag.

Auch Ira Bergmann vom RBB gibt auf Nachfrage zu: „Ja, das ist so, Sie sind oft unsere Wegbereiter.“ Und nun ist sie mit ihren Leuten vom Heimatjournal also Zernitz-Lohm unterwegs.

Tipps von der Bürgermeisterin

In diesem Fall allerdings habe kein bestimmter Zeitungstext dazu geführt. Alles beruhe auf ganz eigenständiger Recherche, sagt Ira Bergmann. „Wir bringen ja stets im Wechsel mal was aus Berlin und mal was aus Brandenburg“, erklärt sie, die immer auf der Suche nach neuen, interessanten Gegenden ist. „Und in Zernitz-Lohm waren wir noch nicht.“

Was das Besondere ihrer Gemeinde ist und welchen guten Tipps sie geben könnte, wen und was man in die Sendung einbeziehen könnte, fragte sie kurzerhand die Bürgermeisterin – und erwischte damit die Richtige. „Wir sind sicherlich die einzige Gemeinde, in der es gleich fünf Gutshäuser gibt“, erklärte Sigrid Schumacher ihr mit Blick auf Neuendorf, Goldbeck, Koppenbrück und die gleich zwei so geschichtsträchtigen Gebäuden in Lohm. „Und es gibt jede Menge junge Familien.“

Fotos mit jungen Familien aus Zernitz-Bahnhof

Vor allem von denen, die zuletzt entlang der Landesstraße in Zernitz-Bahnhof gebaut haben, dürfte es einiges zu sehen geben. Die Fotografin Katrin Ribbe schaffte es neulich, sämtliche Familien vor ihren Häusern und dann auch noch als große Gruppe abzulichten. Ob es diese Bilder in den Beitrag schaffen, ist seither auch Dorfgespräch.

Anders als der Landschleicher also, der sich bei der Ankunft überraschen lässt, ist das Heimatjournal recht durchgeplant. Die jeweilige Region solle schließlich mit ihren Vorzügen und interessanten Menschen zur Geltung kommen, ohne dass diese übersehen werden könnten, erklärt Ira Bergmann. Folglich entsteht nicht nur einfach ein Vier-Minuten-Beitrag. Eine ganze halbe Stunde Sendezeit bekommt die Gemeinde.

Deutlicher Einwohnerzuwachs in Zernitz-Lohm

Womöglich kommt damit nun auch der zwölf Jahre alte Lennard Wendt aus Zernitz ins Fernsehen. Der Sprinter des Kyritzer Leichtathletikvereins ist in seiner Altersgruppe schließlich Landesmeister und im Weitsprung sogar mehrfacher Landesmeister. „Unser zukünftiger Olympiasieger“, weiß Sigrid Schumacher den Siebentklässler anzupreisen.

Und überhaupt die jungen Leute. „Wir haben viel Zuzug“, sagt die Bürgermeisterin und rechnet vor, dass allein seit 2017 die Einwohnerschaft um 47 Menschen wuchs. Damals waren es 864 in der Doppelgemeinde mit ihren Ortslagen. Per 31. Dezember 2020 zählte das Meldeamt 911 Einwohner.

Auch Dorfkita und Fußball im Gespräch

Entsprechend gefragt ist in Zernitz der Dorfkindergarten. Und auch auf dem Fußballplatz tut sich einiges. Was genau alles davon später im Fernsehen zu sehen sein wird? Abwarten.

Hier und da wurde bereits gedreht. Nächste Woche ist Ira Bergmann mit der Moderatorin Ulrike Finck in Zernitz-Lohm für Interviews unterwegs. Sendetermin ist Sonnabend, 14. August, ab 19 Uhr.

Von Matthias Anke