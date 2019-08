Döllen

675 Jahre ist wirklich ein stolzes Alter. Die Einwohner des Ortes Döllen (Gemeinde Gumtow) sind der selben Meinung. Aus diesem Grund feierten sie anlässlich des 675. Geburtstages ihres Ortes ein großes Dorffest.

Der Startschuss fiel um 15 Uhr mit einer kleines Ansprache von Ortsvorsteher Henry Schulz. Bei Kaffee und Kuchen wurde das Fest gemütlich eingeleitet. Ganz zur Freude von Henry Schulz kamen auch viele Besucher. „Ich sehe auch viele von außerhalb“, erzählte er freudig.

Playbackshow der anderen Art

Kurz nach der Eröffnung startete das erste Highlight, bei dem alle Besucher einen waschechten Prignitzer in einem Hula-Kostüm betrachten konnten. Eine Playback­show stand auf dem Programm und es wurde gesungen und viel gelacht. Natürlich gab es auch Applaus für die vielen Teilnehmer, die sich an Songs von Abba, Heino und Co. versuchten.

Auch ein Flohmarkt war neu im Programm. Quelle: Julia Redepenning

„Man muss immer Ideen für etwas Neues haben“, erklärte Ortsvorsteher Henry Schulz. Aus diesem Grund sei die Idee für die Musikshow entstanden. Ebenfalls gab es in diesen Jahr das erste Mal einen kleinen Flohmarkt.

Neue Ideen wurden umgesetzt

Ideen für Neuerungen gab es genug und auch Unterstützung. „Wir hatten sehr viele helfende Hände, die fleißig beim Aufbauen angepackt haben“, sagte der Ortsvorsteher. Als er das Ergebnis sieht, ist er sehr stolz. „Mit ist ein Stein vom Herzen gefallen“, sagte er. Der Ortsvorsteher erinnerte sich an die letzten Jahre. „Es kamen kaum noch Leute und letztes Jahr haben wir nichts gemacht“, erklärte er. „Ich bedanke mich für alle helfenden Hände.“

Feuerwehr zeigte Übung mit heißem Fett

Auch für kleine Besucher stand viel bereit. Sie konnten sich auf der Hüpfburg austoben oder sich künstlerisch ausleben. Zudem gab es einen Wettkampf im Stiefelweitwurf und eine Sommerkegelbahn. „Man muss den Leuten einfach etwas bieten und das haben wir versucht“, so der Döllner Ortsvorsteher. Auch die Helfer der freiwilligen Feuerwehr waren an diesem Tag vor Ort. „Bei uns geht das alles Hand in Hand mit der Feuerwehr“, sagte Schulz. Die Brandschützer präsentierten eine Vorführung mit heißem Fett.

Dorffest soll wieder eine feste Größe werden

Eines kann Ortsvorsteher Henry Schulz jetzt schon sagen: „Wir werden weiter Dorffeste feiern.“ Nun ist der Startschuss für einen Neuanfang gefallen. Wie auch er sind alle, die bei der Organisation des Festes geholfen hatten, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Fest klang bei einem Tanzabend mit einem DJ aus. „Nächstes Jahr geht es weiter und zwar mit neuen Ideen“, verspricht der Döllner Ortsvorsteher.

Von Julia Redepenning