Kötzlin

Gute Nachricht für alle Kötzliner, Durchreisende und Feierwilligen aus der Umgebung: Im Ortsteil der Stadt Kyritz öffnet demnächst wieder eine Gaststätte. Sie heißt „Zwei Linden“ und befindet sich genau an jenem Ort, der über viele Jahrzehnte mit Unterbrechungen schon Stätte der Geselligkeit war. Das ist ungefähr in der Mitte des Dorfes.

Einheimische mit gutem Gedächtnis erinnern sich daran, dass hier im Dezember 2015 letztmalig Bier aus dem Hahn in Gläser schäumte. Dann begann eine Zwangspause für die von der Stadt Kyritz sehr gut hergerichteten Gasträume, inklusive Saal für 80 Leute, Küche und Sanitäranlagen.

Das Schild hängt. Edgar und Sara Westphal vor ihrer Gaststätte "Zwei Linden". Quelle: Wolfgang Hörmann

Jetzt gibt es einen neuen Anlauf. Den unternehmen am 17. August die Pächter Edgar Westphal und Tochter Sara. Sie wollen „Zwei Linden“ zunächst Freitag, Sonnabend und Sonntag mit Extra-Speisekarte offen halten, dazwischen aber auch einen Catering-Service anbieten. Die Werbung dafür läuft bereits.

Vater Edgar hat ein Faible fürs Brutzeln, das er zu jedem der bisher sechs Flohmärkte auf heimischem Grundstück in der Kuhdrift mit leckeren Spanferkeln zeigte. Tochter Sara lebte über ein Jahrzehnt auf Borkum und ist erst vor kurzem wieder heimgekehrt. Auf der Nordseeinsel versorgte die gelernte Einzelhandelskauffrau Gäste in einem Imbiss-Kiosk mit Speisen und Getränken. Sie verfügt also über einschlägige Erfahrungen.

Das Wirtshaus auf einer Postkarte von Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Quelle: Wolfgang Hörmann

Vater und Tochter wollen die Premiere am dritten August-Samstag nutzen, um ersten Besuchern mit einem Grillbuffet Proben ihres Könnens zu zeigen. Wie bei den Westphals üblich, dürfen sie auf Hilfe vom Rest der Familie bauen. Die Vorbereitungen sind bereits weit gediehen. In der Küche steht eine Herdbatterie bereit. Die Gaststube hat schon das nötige Mobiliar bekommen, nur noch ein paar Bilder an den Wänden fehlen. Das sollte in den nächsten Tagen aber die leichteste Übung sein.

Pächter Edgar war seit dem vergangenen November in Verhandlungen mit den Verantwortlichen im Kyritzer Rathaus. „Wir hatten gute Gespräche und bekamen wirklich jede Hilfe, die wir brauchten“, so der 53-jährige. Dazu passt, was Bürgermeisterin Nora Görke vorab den Neu-Gastronomen wünscht – einen gelungenen Start und Durchhaltevermögen.

Eröffnung ist am 17. August mit einem Grillbuffet

Der MAZ sagte sie: „Gut, dass es einen neuen Pächter gibt, den wir nach unseren Möglichkeiten unterstützen konnten. Kötzlin gewinnt damit an Attraktivität. Eine gut geführte Gaststätte ist Treffpunkt für die Einheimischen, zieht aber auch Menschen aus der Region an.“ Das scheint bereits zu funktionieren, denn es gibt schon etliche Reservierungen für Veranstaltungen.

Die Gaststätte „Zwei Linden“ in Kötzlin Zwei Lindenbäume vor dem Eingang in der Kötzliner Straße 28 gaben der Gaststätte ihren Namen. Die Neueröffnung erfolgt am Sonnabend, 17. August, um 16 Uhr. Der nächste, schon traditionelle Kötzliner Trödelmarkt soll erstmals auf dem Hof der Gaststätte stattfinden. Die Kegelbahn hinter dem Gaststättengebäude war von der mehrjährigen Schließung nicht betroffen. Freizeitkegler aus Kötzlin, aber auch Nachbargemeinden wie Breddin, Stüdenitz und Schönermark gehen hier ihrem Sport nach.

Von Wolfgang Hörmann