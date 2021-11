In der Prignitz und in Ostprignitz-Ruppin wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten dem Schutzpatron der Jäger nirgends so beständig gehuldigt wie in Dreetz, Silmersdorf und Bork. In zwei Orten widmeten sie in diesem Jahr dem Heiligen Hubertus schon eine entsprechende Messe, in einem Dorf findet sie kommenden Sonntag statt.