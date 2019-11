Dorfladen, „Palast“ und Triftstraße stehen auf dem Plan

Dreetz

Auch die Gemeinde Dreetz wird im kommenden Jahr ihre Ausgaben voraussichtlich decken können. Das geht aus dem Haushaltsplan für 2020 hervor, den die Gemeindevertreter bei ihrer Sitzung in der vergangenen Woche verabschiedeten. Demnach übersteigen die Ausgaben die Einnahmen zwar etwas – um 13.100 Euro bei einem Gesamtvolumen von fast 1,9 Millionen Euro, aber für den Fehlbetrag kann die Gemeinde auf vorhandene Rücklagen zugreifen.

Großen Diskussionsbedarf zur Finanzplanung hatte es in der Dreetzer Gemeindevertretung nicht mehr gegeben. „Die Iden, die wir im Vorfeld hatten, wurden von der Verwaltung weitgehend in den Haushaltsentwurf übernommen“, schätzt Vize-Bürgermeister Martin Petras ein, der die Sitzung vom Donnerstag leitete.

Barrierefrei in den „Palast“

Eines der größten Vorhaben in Dreetz wird das Gemeindezentrum in der Bartschendorfer Straße betreffen, dessen Zugang endlich barrierefrei werden soll. Rund 124.000 Euro sind für den Bau eines Aufzugs veranschlagt. „Da haben wir Aussicht auf Förderung und wollen auch den Sanitärtrakt erneuern“, sagt Martin Petras. Die Dreetzer hoffen darauf, über das EU-Förderprogramm Leader Dreiviertel der Investition abzudecken. Den Rest müsste die Gemeinde selbst finanzieren.

Votum für das Dorfladenprojekt

Auch für ein weiteres Vorhaben hofft man auf EU-Geld: „Der Dorfladen ist ja das Thema im Dorf.“ Die Einwohner wollen auf genossenschaftlicher Basis den Einzelhandel im Ort wiederbeleben. „Uns wurde eine Förderung für den Umbau der Baracke am ,Palast’ in Aussicht gestellt“, berichtet der Vize-Bürgermeister. „Die Gemeindevertreter haben beschlossen, das nach Möglichkeit zu nutzen. Ich finde es gut, dass die Gemeindevertretung da einstimmig dahintersteht.“ Bisher gebe es aber nur erste grobe Kostenschätzungen.

Triftstraße ist fest eingeplant

Und schließlich solle im nächsten Jahr auch noch die Triftstraße weiter ausgebaut werden. Ein Fördermittelantrag für die Reparatur des Pflasters sowie die Anlage eines Gehweges und einer Wendestelle ist bereits gestellt. Die Kommunalpolitiker reichten jetzt den Beschluss nach, das auch wirklich angehen zu wollen. Die Kosten werden auf 125.000 Euro geschätzt.

Investieren will Dreetz außerdem in Bauvorhaben an der Heimatstube (31.000 Euro), Ausstattung für die Kita (3600 Euro) und Spielplatzgeräte (3900 Euro). Für das Gelände der Karlemannsbrücke wird ebenso Geld bereitgestellt wie für die Baumpflege an Straßen und auf öffentlichen Grünflächen.

Während sie die Hebesätze für lokale Steuern beibehält, will die Gemeinde die Summe der aufgenommenen Kredite um 17.000 auf 56.000 Euro verringern.

Von Alexander Beckmann