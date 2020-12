Drewen

Ein Schrottsammler hat am Dienstagvormittag in der Drewener Dorfstraße einen Rasenmäher mitgenommen, den eine Arbeiterin nur kurz am Straßenrand abgestellt hatte, weil sie damit später eine Grünfläche bearbeiten wollte. Während sie außer Sichtweite Laub zusammenfegte, nahm der Schrottsammler die Maschine mit.

Die Frau traf später – nachdem sie den vermeintlichen Diebstahl bei der Polizei angezeigt hatte – auf den Händler und sprach ihn an. Dieser gab daraufhin den Rasenmäher wieder heraus, teilte die Polizei mit. Ein Schaden von rund 200 Euro konnte so vermieden werden.

Von MAZonline