Drewen sucht nach Ideen zur Rettung des Gutshauses

Wenn in Drewen am kommenden Montag, dem 18. Januar, der Ortsbeirat zusammenkommt, wird ein Thema erneut im Mittelpunkt stehen: die Zukunft des alten Gutshauses im Dorf. Oder besser: Falls der Ortsbeirat zusammenkommt. Denn die aktuellen Corona-Einschränkungen haben auch den Sitzungsplan in den Kyritzer Ortsteilen tüchtig durcheinandergewirbelt.

In jedem Fall wollen die Drewener dranbleiben. Bisher sehen sie keinen Grund, ihre Sorgen um den wichtigsten Ort für gemeinschaftliche Veranstaltungen im Dorf fallen zu lassen. Die Bürgerinitiative, die sich seit September für den Erhalt des Treffpunktes einsetzt, war sogar zwischen den Feiertagen aktiv. Ihre Mitglieder verteilten neben kleinen Präsenten vor allem Informationen an die Drewener Haushalte.

Kyritz plädiert für einen Verkauf

Wie es mit dem arg mitgenommenen Gebäude direkt am Dorfanger weitergehen soll, darüber wurde in der Kyritzer Lokalpolitik spätestens vor zweieinhalb Jahren konkret diskutiert. In Drewen wusste man da längst, dass es mit dem Haus so nicht weitergehen konnte.

Im September 2018 setzte die Stadtverwaltung den schlechten Bauzustand auf die Tagesordnung der Stadtverordneten. Durch Dach und defekte Schornsteine hatte sich seit langem Feuchtigkeit den Weg gebahnt. Hausschwamm drohte sich auszubreiten. Die Nutzung der ehemaligen Gaststätte für öffentliche Zwecke war dadurch in Frage gestellt. Auch Installationen und Ausstattung entsprachen längst nicht mehr modernen Standards. Nur die Hälfte der acht Wohnungen war noch vermietet. Ständige Reparaturen kosteten mehr, als die Miete einbrachte.

Sanierung für 5 Millionen Euro

Vorschlag damals: ein Sanierungskonzept erarbeiten lassen. Rund 13.000 Euro sollte das kosten. Mit dem Konzept als Grundlage – auch für Förderanträge – wollte man einen Käufer finden, der die Sanierung der Immobilie übernimmt.

Drewens Ortsvorsteher Volker Thiele warnte: „Wie sollen wir als Ortsbeirat in Drewen das Dorfleben hochhalten, wenn wir keine Räume dafür haben?“ Deshalb beschlossen die Stadtverordneten 2018 zugleich, nach einer Lösung für eine neue Begegnungsstätte suchen zu lassen.

Das Sanierungskonzept wurde dann im vergangenen Februar vorgestellt. Der damit beauftragte Experte konstatierte dringenden Handlungsbedarf. Vor allem müsse das Dach unbedingt abgedichtet werden. Immer mehr Räume waren nicht mehr nutzbar. Fazit des Fachmanns: „Es wird eine Totalsanierung fällig, die nach heutigen Maßstäben bis zu fünf Millionen Euro kostet.“

Vor allem aber benannte das Konzept Nutzungsvarianten für einen künftigen Käufer.

Drewener fordern Raum fürs Dorfleben

Damit wollten sich die Drewener nicht zufrieden geben, zumal für sie keine Alternative zum Treffpunkt Gutshaus in Sicht war und bis heute ist. Mit einer Petition wandten sich Anfang Dezember der Ortsbeirat, der Bürgerverein, der Gemeindekirchenrat, der Anglerverein, die Freiwillige Feuerwehr, der Sportverein, die Jagdgenossenschaft und weitere engagierte Einwohner an die Stadtverordnetenversammlung: Man möge vorerst vom Verkauf des Hauses Abstand nehmen und gemeinsam nach Lösungen für eine Sanierung suchen. Das stieß im Rathaus durchaus auf Resonanz.

Die seit September bestehende „ Initiative Gutshaus Drewen“ sucht nun nach weiterer Unterstützung im Ort. In ihrem an die Haushalte verteilten Informationsblatt erklärt sie die aktuelle Situation und stellt fest: „In Zusammenarbeit mit der Stadt gilt es nun, Konzepte zu entwickeln, die den Wünschen der Drewener Bürger entsprechen.“

Corona stellt Termine für Ideensuche in Frage

Für den Januar kündigte die Initiative eine „Ideensammelaktion“ an. Die Ortsbeiratssitzung am kommenden Montag und ein Treffen aller aktiv an der Initiative Beteiligten am Montag, dem 25. Januar, sollten dafür die Plattform bieten.

Corona stellt diese Termine momentan allerdings in Frage. Die Januar-Sitzungen der Ortsbeiräte in den Kyritzer Ortsteilen sind durch die Reihe abgesagt. Ob die Veranstaltung am 25. Januar stattfinden kann, muss sich erst noch zeigen.

