Drogenkurier erwischt und verurteilt

Drei Jahre Freiheitsstrafe, wie vom Staatsanwalt gefordert, hielten beide Verteidiger für völlig überzogen. Sie hielten anderthalb Jahre für mehr als ausreichend.

Das sahen die Richter anders. Das Schöffengericht verurteilte den 26-jährigen Angeklagten am Dienstag wegen Beihilfe zum Drogenhandel und Besitz von Drogen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten. „Diese Strafe finden wir angemessen“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Vom SEK zur Strecke gebracht

Am 23. Mai vorigen Jahres kam es an der Bundesstraße 167 bei Linde ( Herzberg) zu einem spektakulären Polizeieinsatz. Ein Sondereinsatzkommando zog zwei Fahrzeuge aus dem Verkehr, darunter das des Angeklagten. Auf der Rückbank unter einer Decke lag etwa ein Kilogramm Marihuana. Sie hätten ihn wie einen Schwerkriminellen behandelt, beschwerte sich der Angeklagte zu Beginn der Verhandlung. Die Autoscheiben wurden eingeschlagen, er und der Fahrer des Wagens aus dem Auto gezerrt und zu Boden gebracht.

„Sie sind ein Schwerkrimineller“, hielt ihm der Staatsanwalt entgegen. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen verschiedener Drogen wie Cannabis und Amphetamine. Die waren zum Eigenkonsum bestimmt, so der Angeklagte.

Angeklagter gestand Drogenfahrt

Er gestand, die Drogen transportiert zu haben. Er habe aber nicht gewusst, um wie viele und welche es sich gehandelt habe. Auftraggeber war ein Christian S., den die Polizei schon länger im Visier hatte.

Die Ermittler nahmen an, sagte ein Beamter vor Gericht, dass S. alle paar Wochen von Berlin nach Eberswalde fuhr, eine Woche später dann nach Neuruppin. „Wir mutmaßten, dass S. sich die Drogen dort beschafft und sie nach Berlin und Neuruppin bringt.“

Dass an jenem Maitag auch der Angeklagte im eigenen Auto dabei war, wussten die Beamten nicht. S. war an jenem Tag von seiner üblichen Vorgehensweise abgewichen. „Es war ein Tag, an dem sich alles überschlug“, sagte der Beamte.

Der bereits verurteilte Fahrer des Wagens hatte gleich nach seiner Festnahme reinen Tisch gemacht. Der Angeklagte hatte ihn angerufen und gefragt, ob er Zeit habe, ihn zu fahren. Zusammen ging es zunächst nach Treskow zu S., dem sie dann bis nach Finowfurt folgten.

Drogenübergabe lief wie im Film ab

Nach kurzem Aufenthalt dort fuhren sie auf Anweisung von S. nach Eberswalde, wo ein Unbekannter zu ihnen stieg, sie zu einem Neubaugebiet lotste, ausstieg und kurze Zeit später mit einem Rucksack zurückkam. Den ließ er liegen, als er am Ausgangsort aus dem Auto stieg.

Anschließend machten sich beide Wagen auf den Rückweg – der in Linde ein jähes Ende fand. Für den Polizeibeamten machte das Ganze den Eindruck, dass S., um einem polizeilichen Zugriff zu entgehen, jemanden gebraucht hatte, der den Drogenkurier spielte. In diesem Fall also den Angeklagten.„Er wurde als Gehilfe benutzt und ausgenutzt“, so die Einschätzung des Polizeibeamten vor Gericht.

Auch der Angeklagte selbst sah sich offensichtlich als Opfer. Gegenüber der Polizei hatte er sinngemäß geäußert: „Da kommt schon nichts bei rüber und dann sitze ich noch auf einem Kilogramm.“

Angeklagter nimmt selbst seit Jahren Drogen

Für den gebürtigen Neuruppiner sprach sein Geständnis. Von wem die Drogen kamen und für wen sie bestimmt waren, dazu sagte er nichts. Er selbst hatte an jenem Tag wie so oft Drogen konsumiert. Anderthalb Gramm Kokain, vier Gramm Amphetamine, Morphiumtabletten und dazu noch ein paar Joints gab er an. Deshalb konnte das Gericht eine verminderte Schuldfähigkeit nicht ausschließen.

Die Richter berücksichtigten auch den schwierigen Lebenslauf des Angeklagten. Als ungewolltes Kind seiner Mutter wurde er zwischen ihr und seinen Großeltern hin und her geschubst. Er war in mehreren Heimen untergebracht. Neun Monate musste er in der Hasenburg verbringen. Eine Zeit, die ihn nach eigenen Angaben traumatisiert hat. Schon früh kam er durch seine Mutter mit Drogen in Kontakt. Die brachten ihn auch immer wieder vors Gericht.

Für den Staatsanwalt war die neuerliche Tat ein Zeichen von Unbelehrbarkeit. „Sie haben aus Ihrer Vergangenheit nichts gelernt.“

Die Verteidigung dagegen sah in diesem Verhalten des Angeklagten einen „Schrei nach Hilfe“. Ihr Mandant müsse zunächst seine Kindheit aufarbeiten und dann eine Drogentherapie anschließen.

Von Dagmar Simons