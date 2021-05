Am Mittwoch, 19. Mai, beginnen Fachleute im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners in der Prignitz. An Bundes- und Landesstraße wird ein Insektizid gespritzt. Autofahrer müssen kurzzeitig mit Behinderungen rechnen.