Ein Blick hinter die Kulissen bei Bioeton Kyritz

Kyritz

Das Bild ist beeindruckend: Auf dem Firmengelände von Bioeton Deutschland Kyritz (BDK) reiht sich Kessel an Kessel – mal rund, mal zylindrisch und alle riesengroß. Bei Bioeton werden auf zwei voneinander unabhängigen Produktionslinien zwei ganz unterschiedliche Produkte hergestellt: Zum einen hochwertige technische Produkte und zum anderen hochwertige Kraftstoffe, bei deren Produktion überdies wertvolle Koppelprodukte für die Futter-, Düngemittel- und Kosmetikindustrie anfallen.

Bereits seit 2003 wird am Standort Kyritz Biodiesel hergestellt. Woraus? Früher mal hauptsächlich aus Rapsöl. Das Prozedere ist aufwändig – zur Produktionslinie gehören diverse Bestandteile, die in verschiedenen Arbeitsschritten den Aufbereitungsprozess vorantreiben: Das Öl durchläuft dabei Stationen wie Pressvorrichtung, Entschleimungsanlage, Umesterungsanlage, Glycerinverarbeitung, Glycerindestillation, Veresterungsanlage. Ab 2007 wurden auch Abfallöle bei Bioeton mittels moderner Technologien zu Kraftstoff verarbeitet.

Treibhausgasminimierende Produkte

Seit 2012 – das Jahr in dem die einstige Bioeton Kyritz mit der Bioeton Deutschland verschmolz – setzt das Unternehmen verstärkt auf den Einsatz von ressourcenschonenden Rohstoffen: Derzeit sind das Altspeiseöle und -fette sowie Fettsäuren. Durch den Einsatz dieser Stoffe produzieren die Mitarbeiter umweltfreundliche, treibhausgasminimierende Produkte und Komponenten.

Wie das im einzelnen abläuft, das erfahren MAZ-Leser beim 25. Betriebsausflug: Für die Besucher wird bei der Besichtigung ein spannender Blick hinter die Kulissen möglich: Am Mittwoch, 4. Dezember, ab 14 Uhr innerhalb der Reihe „ Betriebsausflug“ der MAZ und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg (REG).

Bei der exklusiven Betriebsführung durch die Firma gibt es viel zu sehen: Die MAZ-Leser werden bei dem Rundgang über das Firmengelände und durch die Produktionshallen auch die Messwarte mit dem Prozessleitsystem zu sehen bekommen, darüber hinaus ein Labor und last not least einen Dampferzeuger besichtigen, der auf Basis von Biomasse und Erdgas arbeitet.

Dampferzeugungsanlage zu sehen

Und noch andere Angebote hat Bioeton im Portfolio: So wird etwa eine Ölmühle betrieben, in der aus regional und überregional angelieferten Saaten Öl gewonnen wird, welches das Unternehmen für technische Anwendungen selbst verwendet oder weiter verkauft. Der durch den Prozess entstehende Rapskuchen wird später in der Futtermittelbranche als Eiweißträger verwendet.

Auch eine Dampferzeugungsanlage auf Basis von Biomasse Pellets hat Bioeton zu bieten: Mit dieser wird der Grundbedarf der benötigten Prozesswärme für die Produktion sichergestellt.

Kosmetikindustrie und Futtermittelindustrie werden beliefert

Außerdem beliefert Bioeton auch die Kosmetikindustrie: In einer Destillationsanlage wird Pharmaglyzerin produziert.

Von all dem können sich die Besucher beim Betriebsausflug selbst überzeugen.

Interessenten für den Betriebsausflug zur Abfallwirtschaftsunion Ostprignitz-Ruppin können sich per E-Mail unter kundencenter.neuruppin@MAZ-online.de oder telefonisch am Montag, 25. November, von 9 bis 17 Uhr unter 0137/ 98 80 840 ( Versatel, 0,50 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk ggf.abweichend) bewerben. Bei mehr Bewerbern als Plätzen entscheidet das Los. Die Gewinner werden am Freitag, 29. November, in der MAZ bekannt gegeben.

Von Regine Buddeke