Max Schläfke aus Wulkow in der Gemeinde Wusterhausen hatte schon als Kind eine klare Vorstellung davon, was er später einmal werden möchte. Der heute 19-Jährige beobachtete ständig die Traktoren auf den Äckern und wusste schnell: Genau solche Maschinen möchte ich einmal reparieren!

Aus diesem Grund erlernt Max den Beruf des Bau- und Landwirschaftsmechatronikers bei der Firma Marep in Vehlow. Dass er eines Tages die Möglichkeit bekommen würde, während seiner Lehre im Ausland zu arbeiten, damit hatte der 19-Jährige nicht jedoch gerechnet. Dank eines Angebots der Industrie- und Handelskammer Potsdam konnte der Azubi kürzlich für vier Wochen nach Schweden reisen. Eine Urkunde für seinen besonderen Ausflug bekam er jetzt von einer Vertreterin der IHK überreicht.

Untergebracht auf einem schwedischen Bauernhof

„Als mein Chef mich fragte, ob ich mir ein Auslandspraktikum vorstellen könnte, habe ich sofort ja gesagt“, erzählt Max Schläfke, „und dabei wusste ich noch nicht einmal, wo es überhaupt hingehen wird.“ Der junge Azubi war vom 13. September bis zum 10. Oktober in der Nähe von Klippan, einem Ort in der schwedischen Provinz Skåne län und der historischen Provinz Schonen, bei einer Bauernfamilie untergebracht. „Das war ein richtig schön und und ruhig“, erzählt Max Schläfke, „neben den vielen landwirtschaftlichen Maschinen gab es dort auch Kühe und Schafe.“

Projekt der IHK Potsdam macht Auslandspraktika möglich

Dass Max ganz unkompliziert für einen Monat seinen Arbeitsplatz in der Prignitz gegen einen in Schweden eintauschte, machte sein Ausbildungsbetrieb und das Projekt „Ausbildung ohne Grenzen“ der IHK Potsdam möglich – obwohl Max eigentlich einer anderen Handwerkskammer angehörig ist. „Wir haben in diesem Fall eng mit der Handwerkskammer Potsdam zusammen gearbeitet“, erklärt Jana Böse von der IHK Potsdam, „und so konnte Max von uns nach Schweden geschickt werden.“

Mit dem Traktor auf schwedischen Äckern unterwegs

Weit von zu Hause weg war die Arbeit aber keine andere. Um sieben Uhr war Arbeitsbeginn, ähnlich wie in Deutschland. Dort fängt Max um 7.30 Uhr an. „Einen wirklichen Unterschied zu Deutschland habe ich arbeitstechnisch in Schweden nicht erlebt“, sagt er, „dafür war das Essen anders und eben die Sprache.“ Doch Max hatte Glück: Seine seine Gastfamilie konnte sogar etwas Deutsch. Ansonsten unterhielt sich der junge Azubi mit allen auf Englisch und etwas Schwedisch. „Ich habe in dieser Zeit meine Englischkenntnisse wirklich verbessern können“, sagt Max, „und nach einer Woche habe ich sogar etwas die Landessprache verstanden.“

Die meiste Zeit war der Wulkower auf schwedischen Ackern unterwegs – mit dem Traktor. Denn die Heuernte stand auf dem Plan. Da kam es schon einmal vor, dass der Arbeitstag bis in die späten Abendstunden verlängert wurde. Dafür erhielt der Brandenburger dann Ausgleichsstunden, die er damit verbrachte, sich seine Umgebung genauer anzusehen. „Da ich mit meinem Auto nach Schweden gefahren bin, konnte ich mir die Gegend unkompliziert ansehen“, sagt er.

Regelmäßig war Max auf einem Flugplatz, der gleich in der Nähe lag. Dort gab es eine kleine Rennstrecke für Autos. Hin und wieder verschlug es ihn zu seinen Mitstreitern, denn neben Max waren auch andere Azubis aus ganz Deutschland in Schweden und absolvierten zeitgleich in ganz unterschiedlich Betrieben ein Auslandspraktikum.

Urkunde bestätigt den Auslandsaufenthalt

Die meisten waren gemeinsam in einem Schloss unterbracht. Bei Max ging das jedoch nicht, denn die Unterkunft war gut eine Stunde vom seinem Arbeitsplatz entfernt. „Das hat mich aber nicht gestört“, sagt er, „denn ich hatte eine ganz tolle Familie und tolle Kollegen und genügend zu tun.“ Zu einigen Azubis habe er noch heute Kontakt. Ein Moment ist dem 19-Jährigen während seines Auslandsaufenthalt ganz genau im Gedächtnis geblieben: „Abends, auf dem Traktor gegen 21 Uhr auf dem Feld fahren und dabei die tief stehende Sonne betrachten“, erzählt er, „das war immer ein ganz besonderer Moment für mich.“

Auf die Frage, ob er sich noch einmal vorstellen könne, ins Ausland zu gehen, sagt Max sofort „ja, und ich würde wieder nach Schweden fahren und genau zu dieser Familie.“ Damit Max später nachweisen kann, dass er diesen Auslandsaufenthalt absolviert hat, erhielt er von der IHK einen Europass. Diese Urkunde ist europaweit gültig. Zudem erhielt der Ausbildungsbetrieb eine Urkunde und ein Schild. Es soll für jeden Außenstehenden sichtbar machen, dass der Betrieb ein Auslandspraktikum ermöglicht.

Von Julia Redepenning