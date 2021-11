Etwa 90.000 Euro soll ein Spielplatz plus Umfeldgestaltung kosten, was in Kyritz unweit der Stadtmauer ein bisher braches Gelände sehr aufwerten könnte. Das Geld wäre vorhanden, heißt es. Von sogar noch in diesem Jahr verfügbaren 120.000 Euro ist die Rede. Mancher fragt nun: Woher kommt das Geld so plötzlich?