Ein neuer Wirtschaftsförderer für Kyritz

Kyritz

Andreas Heine wird neuer Wirtschaftsförderer für Kyritz. Das gibt Doreen Wolf vom Kyritzer Stadtmarketing bekannt.

Bekannt ist Andreas Heine den Kyritzern bisher als Inhaber des Kyritzer Landhotels Heine und als Ferienhausvermieter für die Kleinsthäuser in der Weberstraße. Zudem hatte er sich in den vergangenen Jahren in verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gremien der Stadt engagiert, unter anderem in der Aktionsgemeinschaft Kyritzer Gewerbe (AKG) und im Tourismusverein Kyritz, Wusterhausen, Neustadt.

Als Wirtschaftsförderer ist er nun die zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle für die lokalen Unternehmen, das Handwerk und den Einzelhandel. Er arbeitet dabei eng mit Verbänden und Interessenvertretungen, insbesondere mit der Regionalen Entwicklungsgesellschaft Nord-West Brandenburg (REG) zusammen. Weiterhin werde Andreas Heine die Entwicklung des Gewerbestandorts Kyritz im Auge behalten, für den Standort werben und die Ansiedlung neuer Unternehmen fördern.

Lange Nacht der Wirtschaft und Mobilitätsprojekte

Zu seinen Aufgaben gehören zudem wirtschaftsfördernde Mobilitäts-Projekte sowie der Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes. Auch arbeite er an Stadtentwicklungsprojekten mit. Schließlich wird er öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen wie die „Lange Nacht der Wirtschaft“ und den „Markt der regionalen Möglichkeiten“ organisatorisch und inhaltlich begleiten.

Der gebürtige Leipziger ist 53 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er ist viel mit dem Fahrrad in der Region unterwegs und singt im Kyritzer Kneipenchor. Von Beruf ist er Koch sowie staatlich geprüfter Betriebswirt.

13 Jahre lang war er als Restaurantleiter eines großen Unternehmens tätig und hat in dieser Zeit Restaurants im gesamten Bundesgebiet eröffnet sowie bestehende saniert. Seit 2002 lebt Andreas Heine in Kyritz. Dort war er 16 Jahre als Hotelier tätig.

Andreas Heine ist ab April unter Telefon 033971/8 52 27 zu erreichen sowie per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@kyritz.de.

Von MAZ-online