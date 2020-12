Kyritz

Sicher ist sicher. Das gilt für die Rauchwarner, die bis zum 31. Dezember dieses Jahres in jedem Aufenthaltsraum einer jeden Wohnung installiert sein müssen. Das gilt ebenso aber für besorgte Bürger, die in den vergangenen Tagen und Wochen Handwerker aufgrund der Corona-Situation lieber nicht in ihre Wohnung hineinlassen wollten. Folge: So einige Rauchmelder müssen auch noch im Januar oder Februar installiert werden.

Das trifft zum Beispiel auf manche Wohnungen zu, die von der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft (WBG) verwaltet werden. „Mieter nicht angetroffen“ oder „Wegen Corona Zutritt verwehrt“ stand in diesen Fällen mitunter auf den Rücklaufzetteln, wie die WBG-Geschäftsführerin Gabriele Schuster berichtet.

Anzeige

4547 Rauchmelder allein bei der WBG Kyritz installiert

„Es handelt sich aber nur um ganz wenige Fälle“, sagt Gabriele Schuster: „Ansonsten können wir uns bei unseren Mietern nur ausdrücklich dafür bedanken, dass sie das alles so gut mitgemacht haben.“ Unterm Strich seien schließlich 4547 Rauchmelder verbaut worden.

Die kommunale Gesellschaft verfügt über knapp 1400 eigene Wohnungen sowie Gewerbeflächen und Garagen in Kyritz und auch in Neustadt. Hinzu kommen im Auftrag verwaltete Wohnungen.

Ältere Dame wollte keinen Fremden mehr in der Wohnung

Die Installationsarbeiten liefen größtenteils seit dem Herbst. Nach der Corona-Situation vom Frühjahr hatte einiges für Verschiebungen gesorgt – bis hin zu Terminen kurz vor Weihnachten. „Dass es so spät wurde, hat also nicht einfach nur an uns gelegen“, erklärt Gabriele Schuster. Für die Mieter, die dann doch lieber ihre Ruhe wollten, zeigte sie entsprechendes Verständnis.

Derweil aber war der eine oder andere längst sehr verunsichert, wie am MAZ-Lesertelefon klar wurde. Eine ältere Dame aus der Kyritzer Friedensstraße wunderte sich regelrecht über den noch so kurz vor den Feiertagen anberaumten Termin. Sie wollte keine Fremden mehr in ihre festlich dekorierte Wohnung lassen. „Sie hatte wirklich Angst und mich um Rat gebeten“, erklärt ein Bekannter von ihr: „Ich bin selber Elektriker, und als Handwerker dürfen wir ja trotz der Corona-Beschränkungen arbeiten. Aber was nicht sein muss, muss doch nicht sein. Ansonsten ist das doch nur mit einer Gleichgültigkeit gegenüber den Leuten zu erklären“, sagt er: „Das wäre ja auch ohne Corona schon eine Zumutung gewesen.“

Funkrauchmelder lassen sich aus der Ferne überprüfen

Der Dame riet er, die Türe einfach nicht zu öffnen. Nun gehört sie zu denjenigen, bei denen nachgearbeitet werden muss.

Der nächste reguläre Termin schließt sich dann erst in zehn Jahren an, wenn die Geräte ausgetauscht werden müssen. Für die gewöhnliche Wartung, den Funktionstest, braucht später keiner die Hand am Melder anzulegen. Dies geschehe „von außen“, sagt Gabriele Schuster: „Es handelt sich ja um Funkrauchmelder.“ Diese haben allerdings keineswegs etwas mit einer automatischen Aufschaltung bei der Rettungsleitstelle zu tun, sondern ermöglichen lediglich die kabellose Überprüfung.

Von Matthias Anke