Kyritz

Seit dem 24. November gilt auch in Kyritz die neue Eindämmungsverordnung. Der Einzelhandel kann zwar vollständig geöffnet bleiben, aber unter Anwendung der 2G-Regel. Als Kunde hat man also nur noch Zutritt zu den Geschäften, wenn man vollständig geimpft oder genesen ist und dies vor Ort belegen kann. Für Gaststätten und Hotels ist die 2G-Regel sogar schon seit dem 15. November in Kraft.

Im Einzelhandel gilt zur Zeit die sogenannte 2G-Regel. Es gibt jedoch Ausnahmen, wie hier beim Tabakambiente. Quelle: André Reichel

Jedoch gibt es auch von früheren bereits bekannten Verordnungen Ausnahmen, wie etwa für Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien.

Unterschiedliche Eindrücke der Gewerbetreibenden in Kyritz

Kunden und Gewerbetreibende machen nun ihre Erfahrungen mit der neuen Regel und haben auch zum Teil recht unterschiedliche Eindrücke gewonnen und entsprechende Meinungen dazu. Viele aber fürchten 2G-plus.

In der Buchhandlung Steffen muss man nicht geimpft oder genesen sein. Quelle: André Reichel

Fakt ist, ungeimpft kann man nun fast nirgends mehr einkaufen gehen. Immerhin wird durch die 2G-Regel ein gutes Drittel der Menschen ausgeschlossen. Viele Kyritzer Gewerbetreibende spüren das deutlich.

Wolfgang Promnitz zum Beispiel. Für der Uhrmachermeister ist es ein deutlicher Unterschied zu vorher. „Seit die 2G-Regel in Kraft ist, kommen deutlich weniger Kunden zu uns in den Laden“, berichtet er. „Das ist hart, aber wir müssen damit klarkommen.“

Im Uhrenhaus bei Wolfgang Promnitz gilt 2G. Quelle: André Reichel

Cornelia Rieger, die auf dem Markt das Modegeschäft „Stilbruch“ betreibt, hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Die meisten ihrer Stammkunden wissen Bescheid und haben damit auch kein Problem. Jedoch hat auch sie nun etwas weniger Zulauf.

Ware an der Tür für Ungeimpfte

Die Liste der Geschäfte, in denen nun die 2G-Regel gilt, ist ziemlich lang. Sie gilt auch im Reisebüro „Globus“, in den Bekleidungsgeschäften, Frisörläden und andere Anbieter von körpernahen Dienstleistungen und so weiter. Jedoch machen einige Händler den Ungeimpften ein Angebot.

So kann man sich beispielsweise bei Komma 10 die Ware an der Tür abholen. Gleiches ist auch im „Mobile“ bei Ottilie Kopka und im „Stilbruch“ möglich.

Komma 10 macht ein spezielles Angebot für Ungeimpfte. Quelle: André Reichel

Nicht von der 2G-Regel betroffen ist Konstantin Normann. Als Anbieter eines Handwerks und als Poststelle darf er auch so geöffnet haben. Gleiches gilt für die Bäckerfilialen, Optiker, das Tabakambiente, ebenfalls mit Poststation, und die Buchhandlung Steffen. Wie die Baumärkte dürfen auch bei Blumen-Bethke Ungeimpfte ins Geschäft.

Von André Reichel