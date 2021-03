Kyritz

Nach der wochenlangen Pause, die das Winterwetter den Arbeitern rund um die Bundesstraße 5 zwischen Kyritz und Heinrichsfelde beschert hatte, geht es in großen Schritten weiter. Nicht nur der neue Kreisverkehr nimmt zusehends Form an. Seit dieser Woche ist ein Großteil der Straßendecke einseitig bereits abgetragen: in Richtung Berlin, wo die Sperrung besteht, weshalb eine weiträumige Umleitung über Holzhausen und Neustadt eingerichtet wurde.

Angesichts des abzutragenden Asphalts meldeten sich Heinrichsfelder bereits am MAZ-Lesertelefon mit einer Idee zu Wort. Und auch bei der jüngsten Stadtverordnetenversammlung war dies Thema. Denn die Heinrichsfelder fordern seit Jahren den Ausbau des Weges westlich des Flugplatzes. Diesen sogenannten Kyritzer Weg zu befestigen, dafür sei der Zeitpunkt jetzt doch ideal, sagen sie angesichts des vielen Materials, das da nun nach dem Abfräsen der in Sichtweite vorbeiführenden B 5 vorhanden ist.

Heinrichsfelderin bittet um schriftliche Stellungnahme

Die entsprechende Anfrage dazu lag schriftlich vor und wurde vom Versammlungsvorsitzenden Thomas Settgast (SPD) verlesen. Demnach bestehe bei den Anwohnern angesichts des abgefrästen Materials aktuell regelrecht „ein Lichtblick für den Ausbau des Kyritzer Weges“. Der Vorschlag lautet, dieses Material für den Feldweg zu nutzen. „Die Anwohnerin bittet nun um schriftliche Stellungnahme der Verwaltung“, sagte Settgast.

Wie diese ausfällt und vor allem wann – unklar. Einfach mittels Abbruchmaterial einen Weg zu befestigen, dem könnten Wasser- und Bodenschutz oder gar sicherheitsrelevante Aspekte heutzutage entgegenstehen.

Einwohner pochen seit Jahren auf die Befestigung des Weges

Schon seit Jahren aber fordern die Heinrichsfelder vergeblich den Ausbau dieses Weges. Die Stadt lehnte das mit Verweis auf zu hohe Kosten stets ab. „Der Weg hat für uns aber allerhöchste Priorität“, hieß es in dem Einwohnerschreiben. Verglichen wurde etwa mit Investitionen, wie sie für einen Fahrradactionparcours, genannt Pumptrack, in Kyritz aktuell möglich gemacht werden könnten – was die Heinrichsfelder nicht verstehen würden.

Ihr Problem: Am Ortsende befindet sich eine Recyclinganlage für Bauschutt. Diese würde sich über den Kyritzer Weg erreichen lassen, ohne durch den Ort fahren zu müssen. So aber wurde und werde die Straße durch den Ort von zu vielen 40-Tonnern kaputtgefahren. Sie stelle zudem eine Gefahr dar, weil es keinen Gehweg gibt, dafür mittlerweile aber mehr Kinder denn je und Spielplatz direkt neben der Straße.

Auch schon Protestaktionen angedroht

Eine Geschwindigkeitsmeßtafel, wie sie von der Stadt zuletzt aufgestellt wurde, und ein Erweitern von Tempo 30 auf alle Fahrzeuge statt nur für den Lkw-Durchgangsverkehr, davon erhoffen sich viele Heinrichsfelder kaum Besserung.

Um ihrer Forderung nach einem Ausbau des Kyritzer Weges Nachdruck zu verleihen, kündigten sie bereits Protestaktionen an. Zuvor hatte sich die Situation zugespitzt, als Schutt gleich mehrerer großer Abrissobjekte nacheinander zu der Anlage gebracht wurde. Obendrauf kommen viele Autos mit Anhängern voller Grünabfälle, wofür Heinrichsfelde als eine Sammelstätte fungiert, dazu Landwirtschaftsfahrzeuge.

Von Matthias Anke