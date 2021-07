Einrichtung des Kyritzer Eiscafés Schameitat wird per Trödelmarkt veräußert

Kyritz

Bevor die Geschäftsstelle des Ostprignitz-Ruppiner Kreisbauernverbands ihr neues Domizil in der Hamburger Straße 1 in Kyritz beziehen kann, muss erst das Gebäude freigeräumt werden. Ganz ohne Wehmut ist das nicht möglich, weiß Verbandsgeschäftsführerin Maria Mundry. „Viele Kyritzer haben ja doch eine starke Verbindung zu diesem Haus“, sagt sie mit Blick auf dieses bisherige „Eiscafé Schameitat“.

Anstatt das gesamte Interieur einfach auf den Markt zu bringen oder via Internet zu veräußern oder gar schlichtweg zu entsorgen, solle jeder Interessierte die Möglichkeit bekommen, sich ein Stück als Erinnerung davon zu sichern. Deshalb wird für diesen Freitag, 30. Juli, ein Hoftrödel organisiert.

Seit 1988 beliebtes Eiscafé in Kyritz

Zwischen 14 und 17 Uhr soll alles angeboten werden, was sich vom Eisladen noch im Gebäude befindet, sprich Becher, Stühle, Tische, Tassen und vieles weitere bis hin zum Garderobenständer. „Damit haben vor allem die Kyritzer die Möglichkeit, sich ein kleines Andenken mitzunehmen“, sagt Maria Mundry.

In dem Fachwerkbau betrieb Elke Schameitat seit 1988 ihr beliebtes, zuletzt ­jedoch längere Zeit geschlossenes Eiscafé. Sie starb im vergangenen Oktober.

Bessere Werbung für die Landwirtschaft

Der Kreisbauernverband kaufte das Gebäude nun, um aus dem Gewerbegebiet am Leddiner Weg in die Kyritzer Innenstadt zu ziehen und so die Öffentlichkeitsarbeit stärker auszubauen. Handelt es sich doch um einen deutlich frequentierten Sitz in der Stadt.

Maria Mundry: „Wir erhoffen uns mit dem Standort am Kyritzer Markt, die Bürgerinnen und Bürger aus Kyritz und der Region direkt ansprechen zu können.“ Der selbst in hiesigen Gefilden zunehmenden Entfremdung gegenüber der Landwirtschaft solle entgegengewirkt und bei jungen Menschen stärker für den Beruf geworben werden. Dazu ist im Erdgeschoss unter anderem ein sichtbarer Seminarraum geplant. Zunächst aber werden „zum Dezember hin“ Büroräume in der oberen Etage bezogen.

Von Matthias Anke