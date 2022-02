Einwohner von Kyritz können Vorschläge für Bürgerhaushalt 2023 machen

Kyritz

Fehlt eine Bank an einem Spazierweg, würde eine neue Schaukel oder ein anderes Spielgerät einen Spielplatz aufwerten oder mangelt es irgendwo an einem Fahrradständer? Bis zum 30. April können Einwohner der Stadt Kyritz und ihrer Ortsteile bei der Stadtverwaltung Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2023 machen.

Alle Einwohner der Stadt und der Ortsteile, die das 12. Lebensjahr vollendet haben, können einen solchen Vorschlag für den Bürgerhaushalt einreichen und anschließend über die eingegangenen Vorschläge abstimmen. Der Vorschlag ist schriftlich oder elektronisch über www.kyritz.de an die Kämmerei der Stadt Kyritz zu richten. Dabei seien der vollständige Vor- und Nachname, die Anschrift sowie das Geburtsdatum anzugeben, teilte die Verwaltung mit.

Projekte aus mehreren Bereichen möglich

Es können Maßnahmen und Projekte aus dem Bereich der sogenannten freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt Kyritz vorgeschlagen werden. Hierzu zählen die Bereiche Wirtschaft, Kultur, Gesundheit und Soziales. Das zur Verfügung stehende Gesamtbudget dafür beträgt 30.000 Euro.

Neue Straßenbäume für Mechow

Im vergangenen Jahr wurden von den Kyritzern zur Umsetzung über das Bürgerhaushalts-Budget 2022 folgende Projekte ausgewählt: Ersatzpflanzung von zehn blühenden Straßenbäumen in Mechow, Beschaffung von maximal 150 Kunststoffsitzschalen für den Fußballplatz Rot Weiß Kyritz, ein Outdoor Fitnessgerät für den Sportplatz in der Parkanlage Berlitt, ein Sportgerät zur Ergänzung des Angebots am Sportplatz der Goethe-Schule, eine Tischtennisplatte für den Spielplatz im Wohngebiet „Alt und Jung“, zwei Bänke im Ortsteil Rüdow und die Verbesserung der Haltestelle an der Seestraße durch ­Einbau von Glaselementen. ­

Diese Maßnahmen wurden und werden in diesem Jahr umgesetzt.

Kyritzer Bürgermeisterin hofft auf viele Vorschläge

Bürgermeisterin Nora Görke freut sich auf viele neue Vorschläge: „Die Kyritzerinnen und Kyritzer wissen selbst am besten, was Sie benötigen, um sich in ihrem Umfeld noch wohler zu fühlen. Zögern Sie nicht und lassen Sie uns diese Wünsche wissen.“

Die eingereichten Vorschläge werden durch die Verwaltung der Stadt Kyritz auf ihre Umsetzbarkeit, Rechtmäßigkeit sowie Kostenstruktur geprüft.

Wer fragen zum Bürgerhaushalt hat, wendet sich bitte an die Kämmereimitarbeiter über E-mail kaemmerei@kyritz.de oder Telefon 033971/8 52 13.

Von MAZonline