Holzhausen

Das Rentnerpaar Elke und Hartmut Hanke aus Holzhausen ist wieder auf ihrem Youtubekanal aktiv. Diesmal lesen sie aus dem Buch „Marias kleiner Esel und die Flucht nach Ägypten“ der schwedischen Autorin Gunhild Sehlin.

Um Kinder in Coronazeiten zu unterstützen, wurden die beiden im Frühjahr erstmals zu Youtubern und erzählten dort auf einem eigenen Kanal kleine Geschichten. Mit derartiger Technik hatte das Rentnerpaar bis dahin nichts zu tun.

Anzeige

Doch zu ihrem Glück bekamen sie Unterstützung von André Weinert. Der Holzhausener richtete ihnen damals den Youtubekanal ein und gab ihnen noch ein paar Tipps, wie man die aufgenommenen Videos hochlädt.

Im Frühjahr sind schon 40 Videos entstanden

Gut 40 kleine Videos haben Hankes im Frühjahr aufgenommen und ins Netz gestellt. Dabei ging es um Lebensweisheiten. Angesprochen werden sollten damit aber nicht nur Kinder. „Auch für die älteren Geschwister und die Eltern war gewiss etwas dabei“, meint Elke Hanke.

Noch viel schwieriger als der Umgang mit der für sie bislang unbekannten Technik war es, für alle Geschichten, die sie lesen wollten, von den jeweiligen Verlagen die Genehmigung einzuholen. „Zwar haben alle zugestimmt, doch es war sehr mühevoll und dauerte seine Zeit“, berichtet Hartmut Hanke.

Das Rentnerpaar wechselt sich bei den Lesungen der einzelnen Kapitel stets ab. Gefilmt wird immer mit dem Mobiltelefon. Quelle: André Reichel

Wie gut den Kindern und Jugendlichen solche kleinen Geschichten tun können, haben die beiden schon in der Kyritzer Carl-Diercke-Schule feststellen können. Gut neun Jahre waren sie unter anderen über das Projekt „Seniorpartner an der Schule“als Mediatoren aktiv und boten dort auch Mentaltraining an.

Neueste Aktion begann Anfang Dezember

Mit ihrer neuesten Lesung begann das Paar Anfang Dezember-. „Es war eine spontane Idee, nun in der zweiten Corona-Welle noch einmal für Kinder und Jugendliche zu lesen“, sagt Elke Hanke. Das Buch der schwedischen Autorin Gunhild Sehlin wurde ihnen von einer guten Bekannten empfohlen. „Wir hatten es also bereits gelesen und waren selbst begeistert“, so Hartmut Hanke.

Die Genehmigung vom Verlag bekamen die beiden sofort. „Das hat uns sehr gefreut“, sagt Elke Hanke. Wie schon im Frühjahr, wechseln sich beide mit dem Lesen ab – da sie die Geschichte schon kennen, hilft es ihnen, an der passenden Stelle mit der Lesung zu stoppen. „Jedes Video soll ja nicht länger als acht bis maximal zehn Minuten dauern“, erzählt Hartmut Hanke.

17 Videos aufgenommen

In kaum mehr als zwei Wochen haben Elke und Hartmut Hanke nun bereits 17 Videos aus dem Buch „Marias kleiner Esel und die Flucht nach Ägypten“ aufgenommen und veröffentlicht. Bleibt also noch genügend Stoff für viele weitere Videos, schließlich haben sie erst ein Drittel des Buches gelesen.

„Wenn wir mit diesem Buch durch sind, haben wir schon neue Ideen “, so Hartmut Hanke. Die Videos sind bei Youtube unter dem Kanalnamen „Entspannungsgeschichten aus Kyritz“ zu finden.

Lesen Sie auch:

Wie die Kreismusikschüler ihre Musik in Coronazeiten in die Altenheime bringen

Konzert in Häppchen: Märkischer Jugendchor gestaltet musikalischen Adventskalender

Kunst aus der Region für den Gabentisch

Von André Reichel