Kyritz

13 Unternehmen der Kleeblattregion um Kyritz, Wusterhausen, Neustadt und Gumtow laden für Samstag, 28. September, zur Langen Nacht der Wirtschaft ein. Besucher bekommen spannende Einblicke in die Produktion und lernen die Produktionsabläufe kennen. Von 16 bis 21 Uhr sind die Werktore für Besucher geöffnet, dazu gibt es Musik und kulinarische Köstlichkeiten. Damit die Gäste möglichst viele Betriebe an allen Standorten sehen können, gibt es einen kostenlosen Busshuttle ab 15.30 Uhr.

Die MAZ stellt in loser Folge die teilnehmenden Firmen vor. Heute: die Emslandstärke GmbH in Kyritz

Seit 1873 in Kyritz

Die Stärkefabrik in Kyritz wurde im Jahr 1873 vom Kaufmann Carl Conrad errichtet und beschäftigte sich zunächst nur mit der Herstellung von Kartoffelstärke. Im Jahr 1991 wurde die inzwischen zu einer GmbH gewordene Stärkefabrik von der Emsland-Stärke GmbH übernommen. Seit diesem Zeitpunkt erfolgte eine umfassende Sanierung aller Werksbereiche.

Der Rohbau ist fertig

Aktuell baut das Unternehmen eine Dextrinanlage. Der Rohbau ist schon fertig. Dextrin wird für die Ummantelung besonders knuspriger Pommes verwendet. Es ist ein Stärkeabbauprodukt und kann nach Fertigstellung der Anlage in Kyritz produziert werden. Dextrin wurde für die Pommes-Frites-Mischprodukte bislang aus dem Emsland-Hauptwerk im niedersächsischen Emlichheim bezogen. Mit der eigenen Dextringewinnung entstehen acht bis zehn neue Arbeitsplätze in Kyritz.

50 000 Tonnen Stärke entstehen

Das Werk in der Pritzwalker Straße verarbeitet etwa 200 000 Tonnen Kartoffeln pro Jahr zu rund 50 000 Tonnen Stärke. Mit einem Stärkeveredlungsanteil von 75 Prozent wird ein bedeutender Teil der nativen Kartoffelstärke in hochwertige Stärkemodifikate umgewandelt, die auch Grundstoff für die Herstellung von Stärkemischprodukten im Werk sind. Weiterhin werden wertvolle Bestandteile der Kartoffel, wie Fasern in feuchter und trockener Form, gewonnen sowie Frucht- und Prozesswasser auf Grund ihres Düngewertes einer landbaulichen Nutzung zugeführt.

Derzeit sind am Standort in Kyritz 101 Mitarbeiter sowie zwölf Auszubildende beschäftigt.

Bauprojekt wird vorgestellt

Bei der Langen Nacht der Wirtschaft in der Kleeblattregion wird den Besuchern neben den Führungen der aktuellen Stand des Bauprojektes Dextrinanlage vorgestellt. Für das leibliche Wohl kündigt die Geschäftsleitung kühle Getränke und Bratwurst frisch vom Grill an. Die Stärkefabrik bekommt außerdem Unterstützung von der Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“, die ein buntes Bastelprogramm für Groß und Klein anbietet. Gegen 17 Uhr werden die Clowns Tacki und Noisly erwartet.

Weitere Infos zur Langen Nacht der Wirtschaft, den Flyer und den Busfahrplan des Shuttles gibt es im Internet unter www.wirtschaft-kleeblatt.de.

Von Sandra Bels