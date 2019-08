Gantikow

Erst war es sportlich und später gemütlich. Köstlich war es gleich mehrmals, und am Nachmittag ging es hoch hinaus. Obendrein wurde es kreativ, und zum Schluss schwangen alle das Tanzbein und hoben die Gläser hoch: Genau so kann das 2019er Dorffest im Kyritzer Ortsteil Gantikow in wenigen Worten beschrieben werden.

Am Sonnabend war es wieder soweit, und auf dem Dorfplatz wurde ausgiebig gefeiert, gegessen und getanzt. „Die viele Arbeit hat sich gelohnt und zwar richtig“, sagt die seit der zurückliegenden Kommunalwahl neue Ortsvorsteherin Martina Missal: „Gantikow und seine Gäste haben erneut bewiesen, dass man hier feiern kann.“ Etwa 260 Gäste konnten gezählt werden.

Radtour und Kutschfahrt als Auftakt

Vor der Party ging es erst einmal sportlich zu. „Wir haben uns getroffen und eine Radtour gemacht“, erzählt die Ortsvorsteherin. Für alle Rentner, die nicht mehr so gut mit dem Drahtesel waren, stand eine Kutsche mitsamt Pferd bereit.

Zur Galerie Von Fahrradtour bis Kistenstapeln: Im Kyritzer Dorf Gantikow ging es sportlich zu und hoch hinaus.

Im Anschluss gab es Kaffee und auch Kuchen, gebacken von den Frauen des Ortes eigens für das Dorffest.

Um 17 Uhr ging die Party auf dem Dorfplatz weiter

Nach einer kurzen Pause ging die Sause dann auf dem Dorfplatz weiter. Dort erwartete alle Dorfbewohner und Gäste ein buntes Programm.Wer sich traute, konnte Gantikow einmal von ganz weit oben betrachten und in den Korb des Kranes steigen.

Doch es gab noch weitaus mehr zu erleben. Von Kistenstapeln über einen Parcours, der mit einem Fahrrad befahren werden sollte, bis hin zum Kinderschminken, Malen und vielen anderen Spielen war für jeden Geschmack etwas dabei. „Wir haben ein paar Sachen vorbereitet und es gibt auch schöne Preise“, sagt Martina Missal. Natürlich wurde auch für den Hunger und Durst gesorgt.

Ortsvorsteherin zeigt sich zufrieden

„Ich bin sehr zufrieden, und am Ende ist es ein Werk von vielen“, erklärte Martina Missal. Für die neue Ortsvorsteherin war das Dorffest eine kleine Premiere, denn vorher wirkte sie lediglich als Mitglied des Beirates mit.

„Eigentlich hatte ich nicht mehr vor, das zu machen“, sagte sie auf Nachfrage. Diese Rechnung machte sie jedoch ohne die Gantikower. „Viele fragten mich, ob ich mich nicht doch aufstellen lasse.“ Prompt wurde sie mit den meisten Stimmen gewählt. „Mit so einem Ergebnis habe ich nicht gerechnet“, erzählt sie stolz.

Planungen liefen seit Monaten

Die Erwartungshaltung der Dorfbewohner kenne sie genau und aus diesem Grund wolle sie ihr neues Amt auch bestmöglich ausüben. „Ich habe viel Spaß an der Sache und mache das auch gerne“, sagte sie. Doch am Ende gehe nichts ohne die Hilfe anderer. So auch bei der diesjährigen Dorfsause. „Mit der Hilfe der anderen geht es“, so die frisch gebackene Ortsvorsteherin.

Für das Dorffest gingen die Planungen schon Monate vorher los. „Wir haben dafür extra ein Team gebildet, das alles geplant und organisiert hat“, erklärt Martina Missal.

Neue Idee soll eine Tradition werden

Und wenn es nach der Ortsvorsteherin ginge, dann soll dieses neugestaltete Fest nun auch eine feste Größe im Kalender der Gantikower werden. „Ich wünsche mir, dass es eine Tradition wird“, sagt sie freudig.

„Ein ganz großes Dankeschön“ richtet die Ortsvorsteherin an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. „Wir freuen uns schon auf das nächste Dorffest“, sagt sie im Namen des Ortsbeirates.

Von Julia Redepenning