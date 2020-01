Landwirt aus Roddahn: Bauerndemo ist nicht gleich Bauerndemo

Kyritz

Die Barsikower, die Dreetzer, die PVA Bantikow, Schmidts Farm aus Wusterhausen. Und, und, und. „Offensichtlich alle, die konnten, sind wieder mitgefahren“, schätzte Thomas Schwabe von der Agrargenossenschaft Plänitz am frühen Freitag ein mit Blick auf den langen Traktorentross, der sich da erneut auf den Weg Richtung Berlin machte.

Es ist die dritte Bauerndemo in kurzer Zeit, erneut veranstaltet vom Verein „Land schafft Verbindung“ und nicht von den offiziellen Bauernverbänden.

Teilnehmerfeld etwas überschaubarer als voriges Mal

Doch dieses Mal seien dieTeilnehmer etwas überschaubarer gewesen als beim letzten Mal zur bundesweiten Sternfahrt, so Schwabe. Auch Maria Mundry, die Geschäftsführerin des Ostprignitz-Ruppiner Kreisbauernverbands mit Sitz in Kyritz, ahnte vorab schon, „dass sich der Protest diesmal mehr verteilt“. Die Aktionen waren, anders als voriges Mal, schließlich nicht auf Berlin fixiert, sondern erfolgten in gesamten Bundesgebiet.

Was am Ende davon bleibt, inwiefern die Politik auf die Forderungen reagiert, bleibt nach wie vor abzuwarten. Und viel mehr Zeit für weiteren Protest dürfte es kaum geben, glaubt Thomas Schwabe: „Ab Ende März wären solche Aktionen viel schwieriger. Dann stehen wir Bauern doch wieder auf dem Feld.“

„Wir haben es satt“ versus „Land schafft Verbindung“

Die Demo fällt dieses Mal mit dem Start der Grünen Woche in Berlin zusammen – die zugleich die Leitmesse für Agrarpolitik darstellt und auch in vielen Vorjahren schon von Protesten begleitet wurde. Allerdings ist die Großdemo unter dem Motto „Wir haben es satt“, die es auch diesen Sonnabend wieder geben wird, eine etwas andere. Die Forderungen, die Landwirte dort erheben, werden nicht von allen geteilt, die bei den Treckerdemos wie am Freitag dabei waren – bewusst einen Tag früher also.

„Bei uns geht es dann darum, für ein grundsätzliches Umdenken in der Landwirtschaft einzutreten, und da stehen auch große Teile der Bevölkerung mit auf der Straße“, erklärt Jan Malo aus dem Neustädter Dorf Roddahn mit Blick auf den Sonnabend. Er hält Rinder und Pferde und gehört zu den kleineren Betrieben in der Region. „Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, sagt Malo.

Verbindung zum „Normalbürger“ wieder herstellen

Die vielkritisierte Bürokratie abzubauen, sei unter allen Akteuren unstrittig. Auch die Düngemittelverordnung habe für alle ihre Tücken. „Aber weiter so viel zu düngen wie früher, das geht in der heutigen Zeit einfach nicht mehr“, sagt Malo. Er sei dennoch kein Gegner von den Großbetrieben.

Der Roddahner befürchtet aber, dass der Protest, wie es ihn bislang rund um die Grüne Woche gab, von den mittlerweile noch größeren Aktionen anderer Landwirte überlagert wird. „Bisher waren wir es, die Aufsehen erregten. Sind wir dann nicht mehr erwähnenswert?“

Was ihm am Herzen liegt: „Wir müssen die Verbindung zur Normalbevölkerung wieder herstellen. Beispielsweise schlicht besser vermitteln, wenn wir Fleisch essen wollen, gehört es dazu, Tiere zu töten.“ Und alles, was eben mit dem Verständnis für Landwirtschaft zusammenhängt sei wiederum auch „nicht komplett der Politik in die Schuhe zu schieben“.

