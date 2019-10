Die Mülldetektive basteln jetzt

Kyritz

3393 Zigarettenkippen sind das beeindruckende Ergebnis einer Müllsammlung in den Herbstferien. Kinder und Jugendliche hatten sich als Mülldetektive zusammen mit der Kyritzer Kreativwerkstatt „Muckout“ auf den Weg gemacht, um Müll zu sammeln und später daraus Kunstwerke entstehen zu lassen. „Wir haben die Kippen alle gezählt“, sagt Silvia Last von „Muckout“. Sie fügt an: „Wir haben in den Herbstferien das Fundament gelegt und werden in den Winterferien konkreter an der Ausstellung arbeiten.“

In Gruppen unterwegs

In den Herbstferien waren verschiedene Gruppen unterwegs, um Plastikflaschen am Feldrand, Autoreifen im Wald, Zigarettenkippen und Verpackungsmüll auf Straßen und Spielplätzen einzusammeln. Daraus soll Gutes entstehen. Das ist der Plan und Ziel des Förderprojektes über kreativen Umweltschutz. Was das bedeutet, wird dabei beantwortet. Gemeinsam mit dem Heimatverein, der Lindenschule und der gemeinnützigen Stephanus-Gesellschaft hat die Kreativwerkstatt es auf die Beine gestellt.

Arbeit bis in den Sommer

Es wird bis in den nächsten Sommer hinein reichen und mit einer großen Ausstellung enden. Beim Müll sammeln wurden die Kreativen von „Muckout“ Jenny Karl und Silvia Last von ehrenamtlichen Eltern unterstützt. Die Teilnehmer fanden bei den Spaziergängen durch den Wald oder in der Stadt Materialien wie Altpapier, Altglas, Verpackungsmaterial und vieles mehr. Manche Funde wurden direkt in Szene gesetzt und fotografiert. Zu anderen entstanden Geschichten wie die über den einzelnen Hausschuh, der am Wegesrand gelandet war. Gläser, Bretter, Schilder werden so zu Kunst-Skulpturen.

Upcycling-Methoden werden vorgestellt

Bei der Arbeit lernen die Teilnehmer verschiedene Upcycling-Methoden zum Nachbasteln für Zuhause kennen. „So können sie vielleicht auch dort einen anderen Umgang mit Müll schaffen“, sagt Silvia Last. Sie und ihre Kollegin freuten sich über die rege Beteiligung.Es waren sogar Kinder aus Neuruppin und Berlin in den Herbstferien dabei. Von den Eltern war zu erfahren, dass es dort keine vergleichbaren Angeboten gibt.

Erste Ergebnisse innerhalb des Umweltprojektes mit der Kreativwerkstatt "Muckout" in Kyritz. Quelle: privat

„Das Interesse der Jüngsten am Thema Umweltschutz hat uns beeindruckt und macht uns vor allem Mut“, so Jenny Karl. Und der wird dringend gebraucht. „Vor allem, wenn man mit einer Gruppe Freiwilliger den Müll anderer Leute einsammelt und in einer ganzen Stunde nicht mal einen Kilometer vorankommt vor lauter Müll, der auf dem weg liegt. Da kann man nur wütend werden“, erzählt Silvia Last.

Haufenweise Kippen gesammelt

Die Strecke von der Kreativ-Werkstatt in der Pritzwalker Straße bis zum Marktplatz ist etwa 850 Meter lang. „Auf diesem Stück haben wir anderthalb Fünflitereimer Kippen gesammelt und der Marktplatz ist noch lange nicht frei davon“, so Jenny Karl.

Erschrocken hat sowohl Kinder als auch Erwachsene die Ignoranz mancher Leute: 20 Kinder sammeln auf dem Marktplatz Zigarettenkippen auf, und rauchende Passanten werfen ihnen ihre Stummel fast vor die Füße. „Abgesehen davon, dass das kein angemessenes Verhalten ist, stehen gerade im Innenstadtbereich so viele Mülleimern wie nirgendwo sonst in Kyritz“, sagt Jenny Karl. Die jungen Mülldetektive waren sehr wütend über das für sie sinnlose Verhalten der Erwachsenen.

Strecken wurden im Vorfeld ausgesucht

Silvia Last und Jenny Karl hatten sich im Vorfeld der Herbstferien einige Strecken ausgesucht, die sie mit den Kindern ablaufen wollten. „Bis jetzt haben wir keine einzige wirklich geschafft. Meistens war der Weg dorthin schon so vermüllt, dass alle unsere Behälter gefüllt waren, bevor wir überhaupt ankamen“, sagen die beiden. Die kuriosesten Funde werden in einer Ausstellung gezeigt. Außerdem sollen die Daten und Ergebnisse, wie Abfallmengen und Strecken für die Schau aufbereitet werden.

Kinder entwickeln kreative Ideen

„Wir freuen uns sehr über den Eifer unserer Teilnehmer und sind gespannt, welche kreativen Ideen die Kinder noch entwickeln werden“, sagen die „Muckout“-Macher. Vor allem hoffen sie aber, dass sie einen kleinen Samen der Sensibilität für Naturschutz säen können, der schnell wächst und sich überall verbreitet. Für die Kreativen steht nämlich fest: „Wenn wir unser Verhalten nicht ändern, wachsen der kommenden Generation unsere Müllberge über den Kopf – da können dann selbst so eifrige Müllsammler wie unsere nicht mehr gegen ankommen.“

Auch auf dem Kyritzer Marktplatz wurde Müll gesammelt. Die Kinder waren mit Beuteln und Eimern unterwegs. Quelle: privat

Das Müllsammeln geht weiter

Auch außerhalb der Ferien finden Termine zum „Kreativen Umweltschutz” statt, in denen weiter Müll und Unrat gesammelt und vor allem gebastelt und die Ausstellung vorbereitet wird. Es kann sich immer noch Jeder im Alter zwischen sechs und 18 Jahren für das Projekt anmelden und zu jeder Zeit ein- und aussteigen.

Auf der Internetseite www.muckout.de/umweltprojekt sind alle aktuellen Informationen und Termine sowie erste Eindrücke des Projektes zu finden. Wer sich in den Umweltprojekt-Newsletter einträgt, kann nichts mehr verpassen.

Von Sandra Bels