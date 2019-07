Kyritz

Gemeinsam mit dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin und der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg haben die Stadtwerke Neuruppin zwei Wechselstrom-Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in der Kyritzer Innenstadt errichtet.

Einen der Ladepunkte finden Elektromobilisten in der Johann-Sebastian-Bach-Straße nahe der Kirche. Erster Nutzer war Pfarrer Alexander Bothe aus Wusterhausen, der bei der Gelegenheit gleich mal sein Hybridauto auflud. Die andere Ladesäule steht ab sofort auf dem Parkplatz des Jobcenters in der Wilsnacker Straße bereit.

Fürs Bezahlen reicht ein Smartphone

Beide Anlagen verfügen über je zwei Wechselstrom-Anschlusspunkte mit maximalen Ladeleistungen von 22 Kilowatt. Zum Einsatz kommen Stecker des Typs 2.

Um an der Ladesäule zu „tanken“, kann unter anderem eine Ladekarte der Stadtwerke Neuruppin genutzt werden, die das Unternehmen zu einem monatlichen Pauschalpreis anbietet. Die Karten ermöglichen jederzeit einen einfachen Zugang sowohl zu den Ladesäulen der Stadtwerke als auch zu den 40.000 Ladepunkten des Verbundes Ladenetz.de in ganz Europa.

Auch das spontane Laden ohne eine spezielle Karte ist möglich. Dazu braucht der Nutzer ein Smartphone, mit dem er den an den Ladesäulen befindlichen QR-Codes scannt. Der Ladevorgang wird dann über eine Online-Verbindung ausgelöst.

Weitere Anlagen im Landkreis sollen folgen

Die Kyritzer Anlagen sind Ergebnis eines Gemeinschaftsprojektes, an dem sich neben den Stadtwerken die Sparkasse OPR, die Regionale Entwicklungsgesellschaft und der Landkreis Ostprignitz-Ruppin beteiligen. Im gesamten Landkreis wurden auf dieser Grundlage bereits 14 Ladesäulen an verschiedenen Orten errichtet. Weitere sind in Rheinsberg, Fehrbellin, Heiligengrabe und Neustadt geplant oder bereits im Bau.

Das Projekt wurde zu Teilen aus dem Bundesförderprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ finanziert.

Von MAZ online