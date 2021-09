Erster Kreisdorftag im Kyritzer Ortsteil Holzhausen

Kyritz

Es ist eine Premiere: Am Samstag, 16. Oktober, wird im Kyritzer Ortsteil Holzhausen der erste Kreisdorftag stattfinden.

Die Idee, einen solchen Tag in Ostprignitz-Ruppin zu etablieren, entstand bei der Auszeichnungsveranstaltung zum Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Oktober 2020 aus dem Kreise der Teilnehmenden. Ein Jahr später wird nun dieser Wunsch zur Realität: An diesem Tag wird Holzhausen von seinen Einwohnern vorgestellt.

Bei einem mehrstündigen Rundgang soll über Stärken, aber auch Schwachstellen des Ortsteils gesprochen werden, der Meinungsaustausch mit anderen interessierten Bürgern angeregt, aber auch aktuelle oder künftige Projekte der Öffentlichkeit nahegebracht werden.

Gemeinden des Landkreises sollen sich besser kennenlernen

Ziel des vom Landkreis unterstützten Kreisdorftages soll es künftig sein, sich in Ostprignitz-Ruppin „untereinander“ auf Gemeindeebene besser kennenzulernen und Tipps sowie Ideen für bürgerschaftliches Engagement weiterzugeben. Für die Planung und Durchführung des Kreisdorftages, der als jährliches Angebot etabliert werden soll, sind die jeweiligen Gemeinden und Dörfer selbst verantwortlich.

Der genaue Zeitplan und das Programm für die Premiere in Holzhausen wird noch bekanntgegeben. Zur besseren Planbarkeit der Veranstaltung unter Corona-Bedingungen wird baldmöglichst um eine Interessensbekundung für eine Teilnahme gebeten, per E-Mail an antje.woltersdorf@opr.de.

Anmeldung erwünscht

Wer auf diesem Weg sein Teilnahmeinteresse bekundet hat, erhält weitere Informationen zum Kreisdorftag. Auch für sonstige Rückfragen steht Frau Woltersdorf vom Team Kreisentwicklung zur Verfügung: telefonisch unter 03391 / 6 88-60 25 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr). Weitere Anregungen und Ideen mit Blick auf die Entwicklung des Kreisdorftages werden gerne entgegengenommen.

Von MAZ-online