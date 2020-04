Matthias Hartung aus Berlin-Schönefeld hat dort sein Haus per 1. Juli verkauft. Dann müsse er in sein neues Anwesen nach Mechow umziehen. Es ist das alte Gutshaus, dessen Sanierung im Dorf für Aufatmen sorgt. Aktuell sei aber noch allerhand zu werkeln. Was also tun angesichts des Einreiseverbots in den Landkreis?