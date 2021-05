Erster Spatenstich für neues Sport- und Vereinshaus des SV Rot-Weiß Kyritz

Kyritz

„Gefühlt 40 Jahre lang haben wir darauf gewartet“, freute sich am Montag Michael Brinschwitz vom Vorstand des Sportvereins Rot-Weiß Kyritz regelrecht bis über beide Ohren. Dann überreichte er Bürgermeisterin Nora Görke einen Blumenstrauß. Sekunden zuvor hatten sie, Vereinspräsident Thomas Teschke, Bauunternehmer Falk Seeger und Planer Jürgen Strunk mit dem symbolischen ersten Spatenstich den Bau des neuen Sport- und Vereinshauses an der Seestraße gestartet.

Die Stadt hatte schließlich das Gelände erworben, um hernach einen Antrag auf Förderung aus dem EU-Programm Leader zu stellen. Anfang Januar 2019 abgeschickt, wurde das Geld im August 2020 vom Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung bewilligt.

Verein bereitete Planung auf eigene Kosten vor

Die Stadt bekommt demnach fast 540.000 Euro für den Neubau. Die genehmigte Summe entspricht 75 Prozent der geplanten Baukosten. Die Stadt trägt die restlichen 25 Prozent.

Neben diesen Daten erläuterte die Bürgermeisterin auch, wie gut der Fußballverein alles vorbereitet hatte: „Bereits im April 2018 hatten in Zusammenarbeit mit dem Sportverein Rot-Weiß die Planungen begonnen.“ Diese finanzierte der Verein aus eigener Tasche. Namentlich erwähnt wurde an dieser Stelle Andrzej Ciaciuch als Sponsor. So konnte der Bauantrag im August 2018 gestellt werden und nach dessen Genehmigung das Leader-Prozedere starten.

Umkleidegebäude zu lange zu marode

Damit dauerte alles am Ende nun zwar keine 40 Jahre, aber es war eben laut Brinschwitz „gefühlt“ doch eine Ewigkeit, dass der Verein sich ein gänzlich neues Sporthaus wünschte. Denn das bisherige Umkleidegebäude aus den 1950er Jahren galt schon zu lange als zu marode.

Die Maße für das neue Sporthaus neben dem Fußballplatz der Kyritzer Seestraße sind abgesteckt. Quelle: Matthias Anke

Das neue Haus entsteht nun auf einem früheren Volleyballplatz. Es beinhaltet einen Vereinsraum samt Ausschank und bekommt eine überdachte Terrasse. Vorgesehen sind des weiteren vier Umkleideräume, Toiletten, Duschen, zwei Büros für die Schiedsrichter und den Verein sowie ein Lagerraum und ein Wäscheraum.

Firmen aus der Region im Einsatz

Geplant wurde alles von Jürgen Strunk. Den Rohbau erstellt das Unternehmen von Falk Seeger aus Kyritz. Die Zimmererarbeiten übernimmt Lutz Bäker aus Putlitz. Auch Dachdecker Weber aus Rathenow und Gerüstbauer Jasch aus Kyritz kommen zum Einsatz. „Wir sind froh, dass wir doch einige Firmen aus der Region binden konnten“, sagte Nora Görke.

In wenigen Tagen werden weitere Leistungen vergeben, beispielsweise hinsichtlich Trockenbau, Putz, Estrich, Maler, Heizung/Sanitär und Elektro. Dann folgen die Außenanlagen. Im November könnte alles stehen.

Alte Häuser werden weggerissen

Könnte. Falk Seeger und Planer Strunk machten auf die aktuell angespannte Lage auf dem Markt für Baumaterialien aufmerksam, allen voran Holz. „Nach dem Dachstuhl richten sich alle anderen Gewerke“, hieß es. Losgehen aber werde es jetzt erstmal auf jeden Fall.

Das bisherige Bewirtungsgebäude, die sogenannte Baude, die in den 1980er Jahren für die Leichtathleten dort errichtet wurde, soll zurückgebaut werden und später auch das alte Umkleidegebäude.

Bis dahin aber wird auf dem Platz noch eine Menge Fußball gespielt werden. Das erste Duell steht in zwei Tagen an. Die erste Rot-Weiß-Mannschaft und die Sieversdorfer treffen dann aufeinander. Es ist ein Vorbereitungsspiel für die nächste Saison. Diese startet nach den Sommerferien im August.

Lesen Sie auch:

– Das Geld fürs neue Sporthaus ist da

– Sportlernacht: Die SG Elektronik und der SV Rot-Weiß wagen in Kyritz einen Neustart 

Von Matthias Anke