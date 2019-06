Volles Haus und volle Tische gab es am Samstag in der Kyritzer Kreativwerkstatt. Zum Kindertag hatten Jenny Karl und Silvia Last von „Muckout“ zum Bastelnachmittag eingeladen. Kinder, Eltern und Großeltern waren gekommen und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Dabei entstanden die verrücktesten Sachen.