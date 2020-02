Das kleinste Theater der Welt war in Kyritz zu Gast

Kyritz

Iris Spad und Christian Schröter öffnen ganz langsam die beiden Türen des Kamishibai. Die Kinder schauen voller Erwartung auf das Bild, das erscheint. Ein Junge und ein älterer Mann sind zu sehen. Die Geschichte kann beginnen. Die Kinder sind im wohl kleinsten Theater der Welt bei der Familienoase der Awo im Mehrgenerationenhaus Kyritz..

Simon und sein Opa sind die besten Freunde, unternehmen viel zusammen und erleben viel. Doch der Opa verändert sich, wird vergesslich und macht für Simon komische Sachen wie zum Beispiel Entenfutter essen. Simon erzählt es den Eltern, die nehmen den Opa zu sich nach Hause und fortan verändern sich die Rollen. Simon passt auf seinen Opa auf. Welche Krankheit er hat, bleibt offen.

Jeder darf mitmachen beim Erzähltheater in Kyritz

Jeder darf sich dazu selbst seine Gedanken machen oder eben seine eigene Geschichte erzählen. Kamishibai ist nämlich ein Erzähltheater. Es gibt einen Text, aber in der Familienoase ist es eine Mischung aus lesen und erzählen, was auf den Bildern zu sehen ist. Heraus gekommen ist eine tolle Geschichte. Und weil es so schön war, gab es gleich noch eine hinterher. So erfuhren sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen, was dem „Schaurigen Schusch“ widerfahren ist.

Papiertheater oder auch Kamishibai wurde in der Awo Familienoase Kyritz gespielt. Eine Geschichte hieß „Der schaurige Schusch". Quelle: Sandra Bels

Iris Spad arbeitet beim Regionalen Grundbildungszentrum des Landkreises Ostprignitz-Ruppin, das zur Kreisvolkshochschule gehört. Es betreut Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können. „Das sind zwölf Prozent der Menschen in Deutschland“, sagt sie. Christian Schröter gehörte einmal dazu. „Er war einer der ersten, der zu uns kam“, sagt Iris Spad.

Christian Schröter liest für Kinder

„Ich hatte nur 45 Prozent Grundkenntnisse“, erzählt er. Heute ist er Bufdi im Neuruppiner Mehrgenerationenhaus, liest für Kinder und arbeitet ehrenamtlich für das Alfa-Mobil. Es wirbt deutschlandweit für Lese- und Schreibkurse gemeinsam mit Kursanbietern vor Ort. Das regionale Grundbildungszentrum bietet in den Räumen der Awo in Kyritz immer montags von 13 bis 16 Uhr Zeiten an, in denen man lesen und schreiben üben kann.

Eine Bücherkiste stand für die Kinder zum Stöbern bereit. Quelle: Sandra Bels

Kamishibai wurde in Japan erfunden

Das Kamishibai soll dafür sorgen, dass sich Kinder mit Sprache beschäftigen, frei zu den Bildern erzählen oder sich vorlesen lassen. Erfunden wurde das Erzähltheater bereits im 12. Jahrhundert in Japan. Buddhistische Wandermönche reisten durchs Land und erzählten so ihre Geschichten. Einzug in Europa hielt das so genannte bildgestützte Erzählen in den 1970 er Jahren durch die Buchmesse. Das Kreismedienzentrum OPR hat ein Erzähltheater. Es ist auszuleihen über die Bibliotheken der Städte. Bildkarten gibt es dort ebenfalls.

Von Sandra Bels