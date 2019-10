Es läuft gut in den „Zwei Linden“

Kötzlin

Die brandenburgischen Kommunalreformer haben es Anfang der 90er Jahre so gewollt: Zur Stadt Kyritz kam unter anderem Kötzlin als Ortsteil. Er wird flankiert von Barenthin in der Großgemeinde Gumtow und Breddin im Amtsbereich Neustadt an der Dosse. Die Nachbarn haben zueinander kurze Wege, wovon letztlich auch profitiert, wer professionelle Gastlichkeit anzubieten hat. In Kötzlin ist das seit zwei Monaten der Fall.

Mitte August gab es allgemeines Aufatmen im Dorf, als die Gaststätte an der Durchgangsstraße nach mehrjährigem Leerstand wieder öffnete. Edgar Westphal und Tochter Sara hatten sich getraut. Sie präsentierten das Lokal „Zwei Linden“, regulär offen von Freitag bis Sonntag, ansonsten als Cateringservice. Die MAZ berichtete damals von den Plänen und fragte jetzt einmal nach, wie der Laden läuft.

Deutliche Belebung für das Dorf

„Wir sind froh, wieder eine Gaststätte zu haben. Der Betrieb ist gut angelaufen“, schätzt Ortsvorsteher Adrian Krüger ein. „Ich verspüre eine deutliche Belebung für das Dorf.“ Mit seinen Mitstreitern Andrea Wolter und Holger Lenzner vom Ortsbeirat trägt Krüger direkt dazu bei. „Wir treffen uns zu unseren regelmäßigen Sitzungen nicht mehr wie in der Vergangenheit im Gemeinderaum, sondern in den ‚Linden’“.

Tatsächlich haben es Westphal und Westphal geschafft, mit unterschiedlichen Angeboten Gäste anzuziehen. Und zwar aus nah und fern, also aus dem Dorf selbst, nebst Barenthin und Breddin, aber auch aus Kyritz, Segeletz, Wusterhausen und sogar aus Dreetz. Das hat im großem Umfang mit Events zu tun. So ist dem traditionellen Kötzliner Flohmarkt der Umzug vom Rande des Dorfes auf das Hofgelände hinter der Gastwirtschaft gut bekommen.

Kalender füllt sich zunehmend mit Reservierungen

Die Premiere am neuen Handelsplatz zog trotz schlechten Wetters ein gutes Dutzend Verkäufer und zahlreiche Kunden an. Kaffee und Kuchen gab es in der Wirtsstube. Die regelmäßig stattfindenden Kartenabende sorgen ebenfalls für guten Besuch. Geburtstagsfeiern in großer Runde müssen schon rechtzeitig angemeldet werden, soll es mit der Bewirtung klappen. Im Kalender des Chefs füllen sich die Spalten bei angesagten Terminen wie dem Eisbein- oder Kassleressen am 25. Oktober oder wenn es am 23. November Schwein aus dem Backofen gibt.

Einladungen zum Weihnachtsmahl am zweiten Feiertag oder für Silvester sind stark nachgefragt, sodass wohl nur noch Restplätze zu haben sind. Mit einer Ü-60-Party mit Tanz zu Wunschmusik und Plaudereien am Nachmittag des 14. November versucht das Vater-Tochter-Gespann wieder etwas Neues. „Es gab dazu mehrere Nachfragen“, sagt Isolde Westphal, die Sohn und Enkelin so gut es geht unterstützt. Bei ihr können sich Interessenten bis zum 10. November auch anmelden: 033972/4 13 06.

Von Wolfgang Hörmann