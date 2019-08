Kyritz/Potsdam

Die Stadt Kyritz hat seit 1991 über 47 Millionen Euro Fördergeld aus mehreren Programmen für die Stadtentwicklung erhalten. Im Rahmen der Wohnraumförderung wurden knapp 27 Millionen Euro für 680 Wohnungen bewilligt.

Diese Bilanz liegt jetzt seitens des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung vor. Dessen Chefin Kathrin Schneider ( SPD) hatte sie kürzlich bei einem Arbeitsbesuch in der Knatterstadt zum Thema. Er erfolgte am Rande ihres an dem Tag offiziellen Termins in der Stadt. Da beteiligte sich Ministerin Schneider am symbolischen ersten Spatenstich für den neuen Bahnhaltepunkt.

Fördergeld aus mehreren Programmen

„Bauministerin Kathrin Schneider hat sich über den Fortgang der Sanierung in der Altstadt sowie weitere Stadtentwicklungs- und Verkehrsprojekte informiert“, erfuhr die MAZ im Nachhinein von der Kyritzer Stadtsprecherin Doreen Wolf.

Demnach erhielt Kyritz Geld aus den Bund-Länderprogrammen „Städtebaulicher Denkmalschutz“, Stadtumbau, „Kleine Städte und überörtliche Zusammenarbeit“ und aus dem „Programm Soziale Stadt“. Es wurde unter anderem für den Erhalt historischer Gebäude, die Sanierung von sozialen Einrichtungen und den „Mittelbereich Kyritz-Kleeblattregion“ eingesetzt.

Kathrin Schneider sagte dazu: „ Kyritz ist es in den vergangenen Jahren gut gelungen, den historischen Stadtkern zu sanieren und die Innenstadt zu beleben.“

Eine „integrierte Altbauaktivierungsstrategie “

Und es geht weiter. Dafür stellen das Land und der Bund 4,68 Millionen Euro zur Verfügung. Die Stadt Kyritz steuert einen kommunalen Anteil von rund 1,3 Millionen Euro zur Umsetzung der bei.

Die Sanierung der Innenstadt erfolge dabei „auf der Basis einer integrierten Altbauaktivierungsstrategie“.

Rund 80 Prozent der Gebäude gelten aktuell als saniert. Schwerpunkt der weiteren Stadterneuerung seien das Klosterensemble und die Maxim-Gorki-Straße.

Sanierungsstart für dass Eckhaus an der Pritzwalker Straße

Bisher wurde vor allem die Gestaltung des öffentlichen Raumes und die Sanierung von Gebäuden umgesetzt, die das Altstadtbild prägen. Im laufenden Programmjahr 2019 sollen weitere 200 000 Euro Bundes- und Landesmittel aber auch in das Bahnhofsumfeld fließen. Geld gebe es zudem für die Endgestaltung des südlichen Stadteingangs an der Holzhausener Straße.

Auf Grundlage der „ Altbauaktivierungsstrategie“ werde demnächst ebenso die Eckbebauung Pritzwalker Straße/Hospitalstraße saniert. Hierfür stünden 80 000 Euro Bundes- und Landesmittel bereit.

Und auch mit dem Bund-Länder-Programm „ Soziale Stadt“ gehe es weiter. In dieses wurde Kyritz 2016 aufgenommen. Es gilt dem Bereich Kyritz-West.

Von Matthias Anke