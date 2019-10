Gefiederte Exoten im Kyritzer Kulturhaus

Kyritz

Ungewöhnliche Klänge schallten am Sonnabend und Sonntag durch den Saal des Kyritzer Kulturhauses. Gewöhnlich finden dort Konzerte oder Theateraufführungen statt. Doch am vergangenen Wochenende stellten dort die Mitglieder des Vereins „Vogelfreunde aus Kyritz an der Knatter“ ihre meist schrill bunten gefiederten Exoten aus.

Zur Galerie Die Vogelfreunde aus Kyritz an der Knatter präsentierten am Wochenende ihre schönsten exotischen Vögel. Besonders bei Kindern kam die Ausstellung gut an..

Für den kleinen Verein ist diese traditionell im Oktober stattfindenden Tierausstellung jedes Mal ein Kraftakt. Die meisten der zwölf Mitglieder sind älter als 60 Jahre. Doch zur Ausstellung und deren umfangreichen Vorbereitung sind alle zur Stelle. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ein eigenes Vereinsheim hatte der 1976 gegründete Verein nie. „Deshalb präsentieren wir unsere Tiere meist im Kulturhaus“, sagt Vereinschef Klaus Herde.

Frank Legde und Waldemar Scheibner betreuten diesmal den Einlass. Kinder ab sechs Jahre zahlten gerade einmal einen Euro Eintritt. Erwachsene 2,50 Euro. Von den Einnahmen zahlt der Verein die laufenden Kosten und auch ein kleiner Vereinsausflug ist da meist noch drin.

38 Volieren im Kulturhaus aufgebaut

Auf jeden Fall bekamen die zahlreich herbeiströmenden Besucher allerhand zu sehen. Fast alle Kyritzer Vereinsmitglieder sowie Tobias Görn und dessen Onkel Ralf Görn aus Wittstock präsentierten im Kulturhaussaal ihre schönsten Tiere. In 38 Volieren waren weit mehr als 100 Vögel zu bestaunen.

Klaus Herde, seit 1993 Vereinschef der Kyritzer Vogelfreunde, und die Bürgermeisterin der Knatterstadt, Nora Görke, begrüßten bei der Ausstellungseröffnung am Sonnabendvormittag die Gäste. Mit langen Reden hielten sie sich dabei nicht auf.

Grünzügelpapageien und Halsbandsittiche

Dann konnten alle gefiederten Exoten ganz in aller Ruhe bestaunt werden. Besonders die kleinen Gäste waren von den Vögeln angetan. Zu sehen gab es beispielsweise Blaustirnamazonen, Rostkappenpapageien und Grünzügelpapageien von Wilfried Lucke. Frank Legde präsentierte seine besten Halsbandsittiche und auch die Wellensittiche von Lukas Zerbin kamen bei den Besuchern sehr gut an.

Die Vereinsleute organisierten auch eine Tombola mit 600 kleinen Preisen. Diesen Stand betreuten Christin Müller und Karl-Heinz Amm. Für Interessierte hatten die Vereinsleute auch einen Stand, an dem sie einige Tiere verkauften.

Von André Reichel