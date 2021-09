Fahrraddemo mit leerem Magen: Kyritzer im Hungerstreik für den Klimaschutz

Kyritz

Ein Abschnitt der Kreisstraße 6820 gehörte am Sonnabend ganz allein 45 Radfahrern, darunter 14 Kinder. Von zwei Streifenwagen eskortiert, starteten sie in Barenthin. Es handelte sich schließlich um eine angemeldete Demonstration – eine Fahrraddemo für den Klimaschutz.

Initiiert von einer neu gegründeten Klimaschutzgruppe um Stephanie Otto aus dem unweit entfernten Breddin war diese Route über Berlitt und Rehfeld bis zur Kundgebung auf dem Kyritzer Marktplatz nicht zufällig gewählt worden. Denn im Abschnitt zwischen Rehfeld und Barenthin fehlt bekanntlich ein Radweg. Er wird von Dorfbewohnern seit Jahren vergeblich gefordert.

Bei der Fahrraddemo für den Klimaschutz, die von Barenthin über Berlitt und Rehfeld nach Kyritz führte. Quelle: Matthias Anke

Mit einer Unterschriftensammlung erhöhten sie bereits den Druck auf den Landkreis. Und zuletzt sorgten eine oder womöglich mehrere bislang unbekannte Personen mit einer Nacht-und-Nebelaktion sogar bundesweit für Furore, indem sie zwischen Rehfeld und Berlitt einfach einen Radweg auf den Asphalt malten. Weil es Lackfarbe war, musste der mehr als zwei Kilometer lange Streifen abgefräst werden.

Zur Sprache brachte diesen Vorfall bei der Kundgebung in Kyritz Helge Weidner aus dem Rehfelder Ort Wilhelmsgrille. Er bezeichnete das Wegfräsen im Ergebnis als „eine negative Radwegbilanz“.

Weitere leidvolle Entwicklungen fielen dem jungen Mann in der Region auf. Er nannte etwa die Allee, die der Erneuerung der B5 zwischen Kyritz und Heinrichsfelde zum Opfer fiel, die Zurücknahme der verkehrsberuhigten Zone in der Kyritzer Altstadt und dass dort in der Hamburger Straße seit geraumer Zeit nun nicht mehr entgegen der Einbahnfahrtrichtung geradelt werden darf. „Weil wohl zu viele Unfälle passieren.“ Helge Weidner fragt sich, wie der Klimaschutz gelingen soll, wenn Autos weiterhin mehr Platz eingeräumt wird als Fahrrädern.

Mehr Platz für Autos als für Fahrräder – wie soll Klimaschutz gelingen?

2013 zog er nach Wilhelmsgrille. Seinerzeit habe es in der Umgebung noch Teiche und Tümpel gegeben und eine Vorfreude aufs Schlittschuhlaufen. Doch die Winter seien zu warm und die Sommer so trocken und heiß geworden, „dass aus einem Fast-See mittlerweile eine Wiese geworden ist“. Oder der Kümmernitzer Wasserfall – der größte Norddeutschlands: „An ihn erinnert nur noch ein verwaistes Schild.“

So beschloss Weidner für sich eine neue Stufe des Protestes. „Ich habe seit gestern Morgen nichts gegessen“, sagte er. Damit wolle er sich mit Klimaaktivisten solidarisieren, die seit Anfang dieses Monats auf diese Weise vor dem Reichstag in Berlin protestieren. „Erstmal schließe ich mich dem Hungerstreik für eine Woche an. In einer Woche kann viel passieren.“

Die Politik braucht mehr Druck von unten

Der Grünen-Kreisgeschäftsführer Immanuel Zirkler las eine Rede des Grünen-Landtagsabgeordneten Clemens Rostock vor, der nicht kommen konnte. „Die Politik braucht Druck aus der Zivilgesellschaft“, hieß es darin. Und mehr Beteiligung. Dafür warb auch die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke. Sie appellierte an die Leute auf dem Marktplatz, sich einzubringen, und verwies auf entsprechende Gremien auch auf kommunaler Ebene.

Nora Görke nannte etliche Beispiele, was seitens der Stadt in Sachen Klimaschutz getan wurde und wird – und zwar mit dem städtischen Energie- und Klimaschutzkonzept als Grundlage. Sie erwähnte beispielsweise die neu eingeführte Bus-Stadtlinie, den Umstieg auf LED-Beleuchtung im öffentlichen Raum, einen jetzt unter Klimaschutzgesichtspunkten anstehenden Neuvertrag für Fernwärme in der Stadt und den Erhalt der Bahnlinie Neustadt–Pritzwalk mit Stopp in Kyritz.

Hierbei erneuerte sie ihre Forderung in Richtung Landesregierung nach einer „langfristigen Zusage für den Erhalt dieser Strecke mit besseren Taktzeiten“ sowie einen „durchgebundenen Zug“ über Neustadt bis Berlin und „die absolute Übernahme der Finanzierung dieser Leistung vom Land“.

Auch sei unstrittig, dass das Radwegenetz ausgebaut werden müsse. Nora Görke verwies auf eine kürzlich vom Landkreis dahingehend gestartete Umfrage.

Anke Kruck aus Barenthin würde sich freuen, wenn irgendwann ein Radweg über Berlitt auch bis in ihr Dorf führt, wo die Demo am Sonnabend startete. „Ich bin seit zehn Jahren aktive Fahrradfahrerin. Zweimal pro Woche radele ich zur Arbeit nach Kyritz“, erzählte die 55-Jährige: „Das ist für mich der perfekte Einstieg in den Tag.“

Nur seien eben die ersten sieben der insgesamt 14 Kilometer geprägt von sehr dicht überholenden Fahrzeugen. „Erst ab Rehfeld, wo es einen Radweg gibt, ist es ein ganz anderes, sicheres Gefühl.“

Von Matthias Anke