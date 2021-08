Kyritz

Die Ferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen – deshalb bietet der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Sonnabend, 14. August, von 9 bis 13 Uhr in Kyritz ein Familien-Impfen an.

Bei diesem können sich Familien mit Kindern ab zwölf Jahren im Impfzentrum in Kyritz, an der Perleberger Straße 8, ihren Schutz gegen Covid 19 abholen. Auch die Großmutter, der Cousin oder die Tante können zum Familien-Impfen mitgebracht werden, teilte die Kreisverwaltung mit.

Kinder im Alter ab zwölf Jahren können sich in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten und ohne vorherige Terminvereinbarung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer oder Moderna, die in Deutschland ab zwölf Jahren zugelassen sind, gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Ein Kinderarzt oder eine Kinderärztin wird für die entsprechende fachliche Beratung vor Ort sein.

Gesundheitsministerin empfiehlt die Impfung von 12- bis 17-Jährigen

„Auch wenn es keine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission für die Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen gibt, ist eine Impfung nach vorheriger Aufklärung durch den beratenden Arzt möglich. Die breite Impfung der Bevölkerung ist die bislang einzige Chance zur effizienten Eindämmung der Pandemie“, hatte jüngst Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher erklärt, die für diese Familien-Impfungen wirbt, da besonders in Familien das Virus schnell übertragen werde, informierte die Kreisverwaltung.

Eltern und alle anderen Familienangehörigen ab 18 Jahren, die bisher noch nicht geimpft sind, können neben dem Vakzin von Biontech/Pfizer auch das von Johnson & Johnson wählen, bei dem nur eine Spritze für den vollständigen Impfschutz nötig ist.

Ein Erziehungsberechtigter muss dabei sein

Beim Familien-Impfen ab zwölf Jahren müssen die Kinder in Begleitung mindestens eines Erziehungsberechtigten kommen und zudem möglichst vorher die Unterlagen zur Impfung mit mRNA-Impfstoffen, die online auf www.brandenburg-impft.de zu finden sind, mitbringen.

Wichtig ist, dass die Formulare nicht nur vom zu impfenden Kind, sondern auch von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden müssen. Zudem sei mitzubringen ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte sowie – wenn vorhanden – das Impfbuch, informierte die Kreisverwaltung.

Täglich sind in Kyritz Impfungen möglich

Darüber hinaus können sich Impfwillige – ohne Anmeldung oder Terminvereinbarung – täglich zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums in Kyritz gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Auch Zweitimpfungen sind jederzeit möglich.

Zur Verfügung stehen Impfdosen von Biontech/Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson. Seit 1. August gelten folgende Öffnungszeiten für das Impfzentrum: Dienstag und Mittwoch von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 12 bis 21 Uhr, Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 16 Uhr.

Formulare möglichst vorab herunterladen

Mitzubringen seien hier ebenfalls ein Ausweisdokument, die Krankenkassenkarte sowie – wenn vorhanden – das Impfbuch. Ebenfalls sollten wenn möglich die ausgefüllten Formulare zur Corona-Schutzimpfung, die auf der Webseite www.brandenburg-impft.de unter den Downloads zu finden sind, mitgebracht werden.

Für Impfungen mit den Wirkstoffen von Moderna oder von Biontech/Pfizer werden die Formulare für mRNA-Impfstoffe und für das Vakzin von Johnson & Johnson für Vektor-Impfstoffe benötigt.

Von MAZonline