Fast 13 Millionen Euro Baukosten: In Kyritz sorgt das Projekt Nachbarschaftshaus für Ratlosigkeit

Kyritz

Die Stadtverwaltung brachte den Mitgliedern des Kyritzer Bildungs- und Sozialausschusses bei deren Sitzung am Dienstagabend in der Aula der Diercke-Oberschule eine Vorlage mit, die für große Verwunderung sorgte. Demnach sollte die Verwaltung mit dem bereits vieldiskutieren Umbau der Kita Kunterbunt und dem Neubau des sogenannten Nachbarschaftshauses beauftragt werden, und zwar für Baukosten, die mittlerweile fast 13 Millionen Euro betragen.

Zudem sollten „Einsparpotenziale“ aus der bisherigen Planung mit beschlossen werden: kein Bolzplatz, keine Notstromanlage, keine Überdachung im Spielhof, keine Küchenausstattung. Doch angesichts dieser damit wegfallenden 390.000 Euro könne von wirklicher Einsparung keine Rede sein, hieß es. „Das ist nur ein Dreißigstel der Bausumme“, so der sachkundige Bürger Jürgen Freier (CDU). Er bezeichnete die Vorlage als „Placebo“. Bedeutete: Was nach einem Rotstift aussehen soll, ist kaum mehr als ein blasser Fineliner.

Ergebnis eines Krisentreffens in Kyritz

Mehr noch: Denise-Verena Ladewig-Hoffmann (CDU) wunderte sich, wie es überhaupt zu dieser Vorlage kam. Sie erinnerte an ein Krisentreffen aller Fraktionsvorsitzenden mit der Bürgermeisterin im Sommer. Nach MAZ-Informationen ging diesem Treffen ein Brandbrief der Parteien an das Rathaus voraus, in dem der Stopp des Gesamtprojekts und die Suche nach Alternativen gefordert wurde.

„Die Vorlage entspricht nicht dem, was wir dort besprochen haben. Es ging darum, generell über das Projekt abzustimmen.“ Sie zeigte sich daher „irritiert über diese Vorlage“.

Wohl keine alternativen Fördergeldprogramme in Sicht

Der Ausschussvorsitzende Peter Bittermann (SPD) konnte das nicht nachvollziehen. Die Fraktionen seien vorab um Stellungnahme gebeten worden, sagte er.

Laut Bauamtsleiterin sowie Vize-Bürgermeisterin Kathrina Iredi wurde die Idee zur Einsparung „eingebracht, um darüber zu diskutieren“. Es sei genau darum gegangen, Einsparpotenziale zu suchen, ohne das Projekt inhaltlich einzuschränken. Zudem sei keine andere Alternative in Sicht. Die Fördergelder für den Nachbarschaftshaus-Neubau und die Kita-Sanierung seien „an keiner anderen Stelle einsetzbar“. Und andere Förderprogramme für einen Kita-Neubau seien nicht in Sicht, so dass die Stadt dort dann alles alleine bezahlen müsste und unterm Strich nicht viel mehr gekonnt hätte, außer Zeit zu verlieren.

Ausschussmitglied: Keine Zustimmung mit ruhigem Gewissen

Andreas Lange (Kyritz Land) erinnerte daran, dass der Plan einst nur ein Nachbarschaftshaus vorsah. „Von einer Kita-Sanierung war damals keine Rede.“ Und Kostensteigerungen im Baugewerbe seien ihm zwar klar. Die exorbitanten Steigerungen in diesem Fall jedoch könne er nicht nachvollziehen. „Ich kann nicht mit ruhigem Gewissen zustimmen.“ Und die – bisher auch nur geschätzten – mehr als eine Million Euro für Mietcontainer als zweijährige Übergangslösung für die Kinder seien lieber in einen Neubau zu investieren.

Jörg Kannenberg (Bündnisgrüne) sagte: „Auch unsere Fraktion hat viel darüber nachgedacht. Das Ergebnis war Ratlosigkeit.“

Sorge vor noch weiterer Kostensteigerung in Kyritz

Martin Schmidt (Fraktion Kyritz macht) ergänzte: „Die Angst, dass die Summe noch größer wird, ist auch da.“

Seitens der Fraktion der Linken werden die von der Verwaltung vorgeschlagenen, zu streichenden Punkte, ebenso als keine Einsparung gesehen und zudem auch noch als zu wichtig erachtet, als unabdingbar für das Gesamtprojekt. Anja Büchner brachte einen entsprechenden Änderungsvorschlag ein, diese Idee wieder herauszunehmen. Dem wurde mehrheitlich entsprochen.

Veränderte Vorlage den Stadtverordneten zum Beschluss empfohlen

Die folgende Abstimmung, das Gesamtprojekt nun also ohne jegliche Abstriche fortzuführen, endete mit zwei Ja-Stimmen bei einer Nein-Stimme und drei Enthaltungen.

Mit dieser so veränderten und für die Stadtverordnetensitzung relativ knapp empfohlenen Vorlage beschäftigen sich diesen Donnerstagabend auch die Mitglieder des Bauausschusses. Ihre Sitzung beginnt um 18.30 Uhr erneut in der Aula der Diercke-Oberschule.

Von Matthias Anke