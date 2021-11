Kyritz

Rund um Kyritz ist nach einer Analyse der Stadtverwaltung noch ausreichend Bauland in den Innenbereichen aller zur Stadt gehörenden Orte vorhanden. Allerdings hat der Großteil der Eigentümer kein Interesse daran gezeigt, sich mit der Stadt über eine mögliche Bebauung zu unterhalten geschweige denn sich dahingehend beraten zu lassen.

Das geht hervor aus einer von Bürgermeisterin Nora Görke unterzeichneten und von ihrer Bauverwaltung ausgearbeiteten Informationsvorlage mit dem Titel „Flächenakquise Ortsteile“. Sie ist diesen Donnerstagabend Thema bei der Sitzung der Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauen.

Demnach wurden „138 potenzielle Wohnbaugrundstücke“ ausfindig gemacht, „wo sofort gebaut werden dürfte“. Darunter befanden sich „36 Baulücken, 35 mindergenutzte beziehungsweise teilbare Flächen, 64 Ergänzungsflächen und drei Baugrundstücke in einem B-Plan-Gebiet.“

In Gantikow sind bebaubare Grundstücke schon in Sicht

Zudem befindet sich im Kyritzer Dorf Gantikow laut Flächennutzungsplan auch noch ein „allgemeines Wohngebiet“. Bei diesem seien Flächen jedoch dem Außenbereich zuzuordnen, weshalb eine Bebauung noch nicht möglich war.

Aus dieser Fläche könnten mit Aufstellung eines Bebauungsplans 18 Baugrundstücke entstehen, heißt es. Die Stadt stehe dazu mit dem Gantikower Ortsbeirat und einigen Grundstückseigentümern in engem Kontakt und versuche jetzt, für einen Teil der Flächen zwei Bebauungspläne zu initiieren.

Rückmeldung von weniger als die Hälfte der Eigentümer

Und zu den anderen, in fast allen Dörfern entdeckten Baulücken heißt es: „Im März 2020 wurden Anschreiben an die Eigentümer der insgesamt etwas über 100 betroffenen Grundstücke versandt, in denen über das Vorhandensein von potenziellen Baugrundstücken informiert und ein Gesprächstermin angeboten wurde. Daraufhin hat die Stadt Kyritz 41 Rückmeldungen erhalten, wovon lediglich 17 Personen Interesse an einem Gespräch beziehungsweise eine Beratung hatten.“

Dieses laut Stadt „Desinteresse“ sei unter anderem damit begründet worden, dass die Eigentümer ihre Grundstücke „unter keinen Umständen teilen möchten oder dass sie Grundstücksteile für Familienmitglieder zurückhalten“.

Kleiner Erfolg: Schreiben animierte zu Baustarts und Verkäufen

Trotzdem sieht die Stadt in ihrem „Vorgang der Flächenakquise in den Ortsteilen“ für die „bedarfsgerechte Baulandentwicklung“ als eine Aufgabe des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (Insek) einen Erfolg. Denn „jedes vermarktete Grundstück“ biete „wieder eine neue Möglichkeit für Bauwillige und insbesondere für Rückkehrer und Zuzügler“. Und dazu sei es in Folge der Umfrage schließlich schon gekommen.

„Mit diesem Schreiben wurde einigen Bürgern erst wieder bewusst, dass sie Bauland besitzen“, heißt es: „Unter anderem durch die Gespräche, aber auch lediglich durch das Schreiben sind bereits einige Grundstücke bebaut worden oder aber an Bauwillige veräußert worden.“

Insgesamt seien durch dieses Vorgehen der Stadt Kyritz bereits jetzt 20 Eigentümer zu einem Verkauf an Bauwillige oder selbst von einer Bebauung überzeugt worden.

Hoher Bedarf an Bauflächen in und um Kyritz herum

Ein Problem bleibe: Mehrere Eigentümer seien eben weiterhin nicht an einem Verkauf oder einer eigenen Bebauung interessiert, wobei der Bedarf an Bauflächen seitens der Stadt als „weiterhin sehr hoch“ eingestuft wird.

In Kyritz selbst sprach dafür nach dem Bebauen der letzten Lücken im Wohngebiet „Alt und Jung“ auch der schnelle Flächenverkauf auf dem dort angrenzenden Areal „Ulmenweg“. Zudem gebe es in dem am Ende womöglich zehn Hektar umfassenden Seeviertel-Projekt laut den Investoren für ein Drittel der Flächen schon jetzt „konkrete Interessenten“. Dabei wurde der erste Bebauungsplanentwurf dafür noch nicht mal vorgelegt.

Von Matthias Anke