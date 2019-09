Der sechste Brandenburgische Lesesommer wurde am Samstag feierlich in Bluhm's Hotel am Markt in Kyritz beendet. Für 40 Mädchen und Jungen gab es tolle Preise. Als Überraschungsgast stand die Autorin Tina Kemnitz auf der Bühne und brachte ihr Publikum zum Lachen.