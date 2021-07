Das Ferienlager Bork hat kurzfristig Platz für 50 Kinder aus Brandenburg und Schleswig-Holstein geschaffen, die ursprünglich in der Vulkaneifel in ein Sommercamp erleben wollten. Doch die dortige Flutkatastrophe durchkreuzte diesen Plan. Am Montag trafen die Kinder im Ausweichferienlager Bork ein.