Kyritz

Mit mehreren Monaten Verzögerung konnte im kleinen Kreis das neue Tanklöschfahrzeug der Kyritzer Feuerwehr offiziell an die Wehrführung und an die Mannschaft übergeben werden. Das TLF 4000 stand bereits im Dezember 2020 in der Fahrzeughalle der Kyritzer Feuerwehr und kam in diesem Jahr schon oft zum Einsatz.

Wegen der Corona-Pandemie hatten Bürgermeisterin Nora Görke und die Kyritzer Wehrführung aber auf eine offizielle Fahrzeugübergabe am Jahresanfang verzichtet. „Das Fahrzeug hatte knapp 370 000 Euro gekostet“, sagte Nora Görke, „die Anschaffung war eine Notwendigkeit.“ Zudem betonte die Kyritzer Stadtchefin, dass dieses Auto als Symbol betrachtet werden kann, als Dank für die gute und zuverlässige Arbeit der Männer und Frauen der Kyritzer freiwilligen Feuerwehr.

Von Julia Redepenning